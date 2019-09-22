屯門衝突毁輕鐵站 取路軌碎石 示威者圖搶槍 13歲童燒旗被捕

消息：搶槍致「你死我亡」 警會開槍

政府昨日強烈譴責激進示威者目無法紀的暴力及破壞行為。警方消息確認一名機動部隊警員昨在屯門被示威者企圖搶警槍，但不果。警方消息人士說，若示威者搶了槍，後果可以非常嚴重，由於擔心警槍傷人，在「不是你死就是我亡」情况下，相信其他警員不會留手，會拔槍射向搶槍者。

多名穿反光衣急救員被制服

獨媒：警說「曱甴扮救護」

遊行隊頭昨午約3時半抵達終點屯門政府合署後，有人在屯門大會堂外拆下國旗並點火燒旗。遊行未完，另有示威者約4時在屯門西鐵站向上層的警察叫囂、照射激光筆並嘗試打開消防轆，警員隨即在樓梯向下噴胡椒水，有急救人員中招，警方並在無警示下發射一發海綿彈。警方制服約7、8名穿反光衣的急救員，要求他們一字排開面壁蹲地，搜身、搜袋。獨立媒體網報道，有警員叫「曱甴扮救護，同我check」。至約5時，警方開始拘捕及驅散示威者，有警員在屯門大會堂外的屯門公路制服一人，將他壓着，同時約有8名黑衣人圍攻該警員，以棍及傘毆打他最少15下，當中一名男子企圖搶槍時，其他警員趕來驅散黑衣人。

另外，有人將中銀香港的提款機噴黑，有人在垃圾站外焚燒牀褥等，在華都花園外有人燒垃圾桶、竹枝等，火勢高逾1米並冒濃煙。消防員要到多處救火。屯門多處有垃圾桶等雜物堵路，包括屯門鄉事會路、天后橋、屯門時代廣場外、青山公路青山灣段等。

警射多發催淚彈海綿彈

同時，有黑衣人用雨傘、鐵通、磚頭等破壞市中心輕鐵站的閉路電視、告示板及顯示屏，有人持槌擊打八達通機，遍地玻璃碎；有人將傘、鐵枝等掉到路軌上，並進入路軌範圍取碎石，友愛站亦被塗鴉及破壞。

約5時05分，屯門市中心巴士總站外聚集的示威者向警方拋擲多枚汽油彈，有警員在天橋上向地面示威者開槍，其間最少施放7發催淚彈，另射了多枚海綿彈、橡膠彈驅趕。推進期間，警方再在屯匯街至屯門公路一帶制服多人，包括至少兩名穿反光衣的男急救員。另有一名湯姓穿急救字樣反光衣的男子與警員口角，被帶入封鎖線內搜查後獲放行。約5時40分，屯門公路有約5人被警員帶上旅遊巴，包括急救員。屯門市廣場附近亦有兩名急救員被指藏有攻擊性武器被捕。

屯門站昨午關閉，屯門區內輕鐵及港鐵巴士服務亦停止。傍晚隨着防暴警推進，約300名示威者在錦暉花園附近走上山路，經麥理浩徑10段前往掃管笏後散去。防暴警由大會堂一路推進至屯門公路和青山公路段清場，約6時15分上警車撤退。

有人從輕鐵路軌旁取走道碴，工程師學會控制、自動化及儀器儀表分部前主席張子惇表示，道碴主要用作穩定路軌，若被移走，嚴重可致列車出軌。工程師學會理事張年生稱，道碴用作承托路軌下的橫向枕木，若有大量道碴被移走、令連續多條枕木都沒承托才可能造成影響，包括令路軌較易裂。

明報記者

（反修例風暴）

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