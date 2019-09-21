段崇智：已安排中醫生留港實習 關注組：六年級本可自選實習地

段稱改變安排須中管會審批

段崇智表示，大學明白及理解同學此段期間到內地實習的擔憂，學院於8月已安排老師陪同學過關及前往內地實習地點等。鑑於今年情况特殊，學期下半年已安排同學留港實習。他又稱，香港3間大學的中醫課程，包括課程結構和實習安排等，都須經由香港中醫藥管理委員會嚴格審批，因應同學對目前狀况的擔憂，大學與中醫學院會向中管會積極反映，尋求修改實習安排的可能。段強調，任何修訂建議都須獲中管會批准後方可落實。

關注組：未解決五年級生實習安排

關注組表示，校方的安排是針對今年本科六年級的學生，六年級生於本年1月至10月已完成內地實習，本身課程已安排之後的實習能自行選擇在內地或香港，亦即校方提及「學期下半年」的時段，認為校方「所謂可留在香港的安排，並非刻意安排」。關注組稱，校方仍未解決五年級學生明年1月要回內地實習的安排；又表示中管會文件有提及實習時間要求，但沒有指明實習地點須為內地。

中大反送中關注組早前於校內集會及遊行，關注中醫學學生回內地實習的課程要求。部分中醫學生希望，院方應考慮安排其他實習地點，而非只限於內地。

（反修例風暴）