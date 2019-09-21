警否認殺人強姦指控 聲言追究造謠

義務律師團：未收過性侵個案

警察公共關係科總警司謝振中表示，網上重複出現一些毫無根據的指控，有許多人不願挺身而出、躲藏在口罩後指控，包括稱有內地執法部門混入香港警隊，指控警方殺害或強姦示威者。

他強調，殺人、強姦屬非常嚴重的刑事指控，不能單靠憑空想像而確定，「希望所謂受害人拿出證據來，警方會嚴肅跟進」。他表示，這些謠言動搖市民對警隊的信心，強調如有人無視事實，「加鹽加醋製造謊言」，警方必定追究到底。

謝亦指出，留意近日有不少人在國際場合中，對警隊作不實指控，如有人指出，有示威者被警員施以性暴力、無理全裸搜身15分鐘至半小時。他回應稱，根據警方紀錄，相關女子逗留在搜查室僅4分鐘，形容性暴力指控是「無稽之談」。至於女子疑遭布袋彈射爆眼個案，謝說案件仍在調查中，涉及法律訴訟，他認為在未有調查結果前，任何人不應妄下結論。

稱浮屍案無關8‧31

「家屬9月6日見過死者」

9月16日將軍澳發現一宗浮屍案，外界質疑與8．31太子站事件有關。警察公共關係科高級警司江永祥表示，該宗浮屍案與9月6日一宗失蹤人口案有關，初步調查顯示「大機會為自殺」，家屬最後在9月6日見過死者，證實與太子站事件完全無關。

在反修例示威中，有負責跟進過百名被捕者的義務律師團隊透露，他們未曾收到有女被捕人涉被警員強姦或性侵的個案，但有部分被捕人投訴因頭部曾被警棍擊中，需到醫院接受磁力共振檢查，亦有被捕人在被捕過程中出現斷骨的傷勢。其中一名律師又稱，現時較多的投訴是被捕人在拘押期間遭警員掌摑及以強光照射眼睛，另有女被捕人曾被女警要求全裸搜身。

7‧21元朗白衣人施襲再拘一男

警方昨日就7月21日元朗站白衣人施襲事件，在落馬洲拘捕一名59歲黃姓本地男子，涉嫌參與暴動，他將被通宵扣查；事件至今共有33人被捕。據了解，黃報稱無業，於離港時被捕。

（反修例風暴）