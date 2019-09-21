回應國際特赦指控 警：匿名投訴難證真偽 稱嚴肅跟進 籲提供資料

調查報告提及，組織錄得多宗任意和非法拘捕事件，以及大量警方拒絕或拖延被扣留者會見律師和接受醫療治理的個案。謝振中回應傳媒對有關報告的提問時稱，過去3個月社會環境複雜，有示威者襲擊警務人員，包圍警察總部、警署及警車等，而警方在大規模拘捕後，在溝通或處理相關程序上，需要時間比平日長。

被指拖延律師見扣留者

警：大規模拘捕 需時較長

謝振中又稱，被捕者到警署後，他可以聯絡律師，律師一般會知道在哪個警署，但最近的情况是被捕人被鎖起時，對鏡頭大叫名字，然後會有不同律師嘗試尋找他，「這個情况有多於一個律師不知道他在哪，是可以理解的」。

稱受訪者無提有無反抗

「這直接影響警用武程度」

報告同時提及，有警察在拘捕前和拘捕期間對示威者使用暴力。謝振中表示，報告中的受訪者報稱去到警署面對不同情况，但沒有提及被捕的前因後果，被捕時在做什麼，本身有沒有曾反抗，「這些往往會直接影響警務人員拘捕他時使用什麼武力」，謝對指控表示不同意。

謝振中又說，報告指有21人被拘捕，但他們全部都是匿名投訴，又稱相關資料零碎，「就算看21個案件，（是）哪日哪地點我們也看不到」。他續稱，就報告提及的投訴，警察公共關係科有和投訴科作出校對，但根據現有資料，暫時看不到投訴資料和報告所提及的案件有否直接關係，所以對於匿名指控的真偽無從得知及證實。他呼籲相關人士，直接和警方提供資料，聲稱警方會嚴肅、不偏不倚處理每一宗案件。

（反修例風暴）