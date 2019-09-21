黃之鋒將晤美官員 促停催淚彈售港 葉劉批非民選不代表港人 倘獲邀願作證

黃引羅冠聰為例 「港府容許我們民選嗎？」

外交部前日批評，美國眾議院議長佩洛西與黃之鋒「港獨」分裂分子等共同舉行記者會，威脅推動涉港議案；外交部駐港特派員公署形容佩洛西與黃之鋒等是「沆瀣一氣」，干預香港事務。黃之鋒昨日在facebook反駁，駐港特派員公署的批評說明北京忌諱國際壓力，而葉太稱他們非民選，他反問「請問港府會容許我們被人民選出來嗎？為何現在身處華盛頓的羅冠聰被褫奪議員資格？」黃又說，法案由最初只得5名議員支持，到現時有多達50名國會議員共同提案，亦是自主權移交以來，首次有香港訪美代表能與眾議院議長共同召開記者會，反映香港作為國際城市的獨特地位，有賴香港人奮勇抗爭，打動到國際社會表態支持香港自治。

指法案下周納議程 盼最快10月通過

黃之鋒昨晨接受商台電話訪問，稱美國參眾兩院的外交事務委員會主席稱下周會將法案納入委員會議程，期望在本月內通過後，提交參眾兩院大會審議，最快10月通過，再交總統簽署。他又透露，今年內將會到訪英國，認為英國是時候考慮如何加強英國國民（海外）護照（BN（O））照顧港人。

葉劉促修改法案 稱要求明年普選難執行

葉劉淑儀昨出席美國商會活動後重申，美國國會要修改法案，因為特區政府已宣布撤回《逃犯條例》修例，法案部分內容實際亦難以執行，例如要求香港2020年實施普選等，她認為這是香港內部事務，屬高度自治一部分，美國國會議員不應干預。

另外，美國共和黨參議員克魯茲在美國時間周三演講時，形容香港示威者為捍衛自由與一國兩制而抵抗中國，就如當年柏林圍牆因真理的力量而被推倒，港人現正站在自己的「柏林圍牆」前，中共在顫抖；又說「美國與你們同在，全世界的人都與你們同在」。

明報記者

（反修例風暴）