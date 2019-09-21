國泰再4宗氧氣樽泄漏 機艙服務員停飛助查

各1樽被排氣 3涉港龍

國泰在新聞稿表示，該6宗事件中，包括上月17日及18日兩架停泊在加拿大多倫多機場的客機，在起飛前例行檢查中，發現部分手提氧氣樽被排氣，共涉13支；其餘4宗包括3宗涉及國泰港龍客機，分別於8月30日、9月1日及9月4日發生（見表），該3班客機均有1支氧氣樽被排氣。至於最近一宗則是本月16日由香港前往大阪的國泰航班，機艙服務員在例行檢查中，不小心導致手提氧氣樽氧氣泄漏，為謹慎起見，國泰亦已向民航處和警方報備。

國泰表示，在該6宗事件中，已立即將氧氣樽重新充氣，並在起飛前由工程師檢查及確認合乎使用規格，重申機組人員及乘客安全並沒受影響。國泰稱調查小組將跟進事件， 該6班航班的機艙服務員在協助調查期間會暫停飛行職務，當中已證實與事件完全無關的機艙服務員已恢復飛行職務，惟若干員工則繼續助查。

國泰航空集團安全及營運風險管理總理賀雲揚說，公司最近已進一步提升保安措施，除了在起飛前，每班航機於航程途中及降落後均會作檢查，並已向機艙服務員及其他同事清晰表示須確保時刻維持最高安全標準，安全事宜不容妥協。

（反修例風暴）