習開腔：貫徹對港方針 壯大愛港力量 伊館對話網上報名 首天逾1.3萬

建制籲參與對話 暫未見人發起圍堵

另外，政府前日公布下周四（26日）晚在灣仔伊利沙伯體育館舉行「社區對話」，截至昨午4時、即開放報名後23小時，收到網上登記逾1.3萬個。「社區對話」有特首林鄭月娥和部分主要官員會出席，公眾名額150個。有意參加者可在網上或到各區民政諮詢中心登記參加，下周一（23日）中午截止。若登記人數超額，會以電腦抽籤。政府回覆稱，截至昨午4時，收到的網上登記逾1.3萬個，透過各區民政諮詢中心遞交表格的數目稍後公布。

工聯會會長吳秋北說會方鼓勵會員積極參與「社區對話」。民建聯副主席陳學鋒稱，會呼籲成員參加，但無特別動員。他說大家都想有抒發意見的空間，雖然不期望官員會有何特別回應，但比官員躲起來好，反映政府有誠意解決困局。他認為若在對話場合上抗議是「做騷」，沒有意思。

民主黨傾向杯葛 民陣未商行動

學界有人擬入場示威 中大：共識杯葛

政府前日公布首場「社區對話」後，網上討論區曾有人建議「包圍」，昨日則暫未見有人發起大規模行動，而詳列抗議活動日程的「香港人日程表」在9月26日當日暫未有與「社區對話」相關的示威行動。民主派質疑「社區對話」成效，又批評政府要求參加者遵守《場地約章》，不准帶防毒面具、頭盔、橫額等，反映政府對異見沒有胸襟。

民主黨副主席尹兆堅稱，該黨傾向杯葛「社區對話」，至於會否在場外抗議則要討論。民陣副召集人陳皓桓稱，民陣未討論當晚會否有行動。中大學生會會長蘇浚鋒稱，暫沒打算發起包圍行動，他沒有報名參加「社區對話」，但他有內閣「莊員」報名，考慮會否在場內示威。他重申大專學界有共識杯葛對話。

葉劉：應允攜橫額標語

麥美娟：不希望情緒宣泄影響

行政會議成員葉劉淑儀昨出席活動後稱，贊同政府要與不同背景的年輕人對話，但場地約章拘束太多，應容許參與者攜帶橫額和舉標語，形式不要太拘謹，最重要是大家有禮貌。工聯會立法會議員麥美娟稱，理解政府訂下場地約章，認為出席者戴頭盔與否都可表達意見，若只想展示姿態，未必需要出席對話會。

明報記者

（反修例風暴）