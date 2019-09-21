屯門今准遊行 警憂元朗站靜坐風險更大

公眾集會及遊行上訴委員會昨推翻警方決定，批准「屯門公園衛生關注組」發起今天的「光復屯門公園」遊行，發起人巫堃泰對結果感欣喜，認為警方把是次遊行與反修例扯上關係並不理智。遊行今午2時在屯門新和里遊樂場內的足球場集合，3時出發沿杯渡路進入屯門公園，至屯門政府合署完結，不反對通知書規定遊行須於下午5時結束，比原來申請縮短兩小時。

屯門警區署理副指揮官施玉蟬表示，警方尊重上訴委員會的裁決，已發出不反對通知書，亦會致力協助參加者和平表達意見。她呼籲參加市民遵守在場警員的指示，切勿衝擊警察、破壞社區或作出違法行為。被問及警方較早前反對遊行，是否高估了活動風險，而目前遊行時間縮短，是否令風險降低，施稱警方作出的獨立風險評估是有根有據，而過去曾有激進示威者暴力升級。至於遊行時間縮短，她說警方會作出相應部署，盡量提供協助。

網民發起明「塞機場」 警：有人鼓吹用假機票

另外，有網民發起周日機場「和你塞」活動，機場警區副指揮官劉榮基指出，機管局已發出禁制令，任何人刻意堵塞附近道路，非法及有意圖地阻礙或干擾機場的正常使用，或鼓吹、協助他人違反禁制令，都有可能干犯藐視法庭罪。他亦說，警方留意到網上有人鼓吹他人使用假登機證或電子機票，更有網上平台聲稱可出售假的電子機票。他稱警方已跟進，如出入境管制點的檢查人員懷疑有人使用假的登機證或電子機票，將即時通知警方，強調上述行為或干犯使用虛假文書罪行或欺詐罪，最高可囚14年。

早前觀塘遊行申請人劉頴匡被警方以非法集結拘捕，他昨到警署報到時拒絕保釋條件，獲無條件釋放。

（反修例風暴）