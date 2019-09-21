自發保留手繪文宣 市民：拆完再貼唔硬碰

「貼國家主席頭像 睇清潔者點做」

市民范小姐傍晚到隧道取走有價值的文宣保留，她小小翼翼用剪刀剪開膠紙，保留的大都為手繪圖畫或手寫文章，她表示「救得幾多得幾多」，會暫時帶回寓所保留，待「清潔」過後重新貼出。她說今日不會到連儂牆，不會與「清潔」的人衝突；如有時間，會製作印有國家主席及官員頭像的單張貼在牆上，「睇吓清潔啲人點做」。

家住九龍的洪先生因昨日在附近工作，工作後特地到連儂隧道拍照記錄。他說：「畀佢哋拆，唔好衝突，所有紙都係死物，要表達的訴求已在每個人記憶，撕走紙張不可能連記憶也刪除。」

自稱「格仔餅」的女學生說，知道今日有人會「清潔」，已跟身邊人說好不會出現，任由他們拆去文宣，「基本上每張紙都有本身的紀念價值，全部都值得保留，驚真係有白衣人出現會有危險，拆完就再貼，唔硬碰」。

街坊陳小姐亦表示，每次行經隧道都會貼一張最想表達的字句，有時會簡單寫上「香港人加油」，「有人要拆就畀佢哋拆，最緊要安全，相信好多街坊都會再貼，習慣咗貼滿字句嘅隧道」。亦有街坊說：「聽（今）日驚遇到嗰班人，我唔行隧道，兜個大圈行路面好啲！」

英國記者Richard Scotford早前在社交網站貼文，以「惡棍」（thugs）形容打算清走連儂牆的人，認為該些人只收時薪工作，守護連儂牆最佳辦法是留在家中準備文宣，待惡棍離開後修復，因為「他們只懂破壞，但香港人懂得如何建設」。

（反修例風暴）