何君堯動員3萬人清牆 網民：即晚重建 8投注站關門或早收 學者：衝突或影響特首社區對話

稱「3.6萬義工」或包內地人 「不清連儂牆」

何君堯今日發起「香港清潔日」。何的facebook至今凌晨約1時仍將活動的帖文置頂，帖文稱活動由今早9時至下午6時，內容包括「把影響市容的垃圾撕掉，洗淨牆壁」。何在今凌晨零時許上載文件，簡介今日行動細節，稱召集包括內地人的3.6萬名義工參加，義工會穿白衫或藍衫；文件稱活動沒購第三保險，參加者要自負風險責任，「不能直接歸責至運動組織者身上」。何又稱不會與任何人衝突，「如遇上任何挑釁，我們會忍讓」。

無保險自負風險 「不能歸責組織者」

本報記者昨聯絡何君堯及活動海報上的WhatsApp號碼查詢活動詳情，截稿前未獲回應。本報根據網上一份各區負責人名單，聯絡到一名負責深水埗「清潔」的「義工葉先生」，他說今早9時半在北河街街市開始清潔，活動旨在針對社區衛生問題，包括鼠患、蚊患等，會清理地面垃圾，但不會清理連儂牆上的標語。他稱18區每區有20至30多名義工參與，其他市民加入亦不會阻止，活動沒有衣著限制，穿黑衣也可。

另一方面，有網民發起「香港連儂日」，在今晚9時至午夜，在18區修復連儂牆，宣傳海報稱，連儂牆的重要性「在於其面對暴政打壓之後，那種打不死的頑強存在」。

區議員憂激烈衝突 有街坊擬組團護青年

元朗區議會主席沈豪傑表示，對於今日或有人發起「清潔連儂牆」及在元朗站靜坐（見另稿），他十分擔心再有激烈衝突發生，呼籲居民晚間盡量留在家中。沙田區議會主席何厚祥亦擔心釀成衝突，呼籲各方克制。沙田區議員趙柱幫稱，知悉有街坊考慮組團到場保護年輕人，他不主張與施襲者「硬碰」，寧願「撕一貼百」。

有中學取消水運會 有小學今關校舍

有學校因應今日或有公眾活動取消活動，中西區聖士提反女子中學原定今日在維園泳池舉行水運會，校方稱鑑於多區可能出現群眾活動，取消水運會。仁愛堂田家炳小學稱，近日網上流傳今日香港各區及將軍澳有大型公眾活動，基於公眾安全理由，校園今日暫停開放，原定賣旗籌款活動、訂購冬季校服等亦取消。

馬會亦表示考慮到「最新的情况」，為確保顧客及員工安全，8個位於元朗、屯門、荃灣、沙田、北角等地的場外投注處今日暫停服務或提早關閉。

何君堯稱毋須申通知書 警拒評

對於何君堯前晚直播時稱毋須就「清潔活動」申請不反對通知書，警隊行動部警司方志堅表示，如公眾集會超過50人、公眾遊行超過30人，須知會警務處長；警方不評論個別人士為何不就活動知會處長。至於響應「清潔行動」的人會否干犯非法集結，方志堅表示，要有3個人或以上、出現破壞社會安寧的情况，才構成非法集結，「如市民和平表達訴求，理論上集結是不構成罪行」，但若有人訴諸暴力，會嚴正執法。他說警方會透過不同方式收集情報，適當安排人手及部署。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，近期多次發生不同政見的民眾衝突，今日出現衝突的風險很高，若有衝突，令市民對政府信任度減低、怨氣上升，將影響下周特首林鄭月娥的「社區對話」。

劉兆佳：若有衝突更證需對話

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，近期部分人不滿政府處理示威未夠強硬，自發以行動表達立場，導致民間出現不同政治立場互相鬥爭的局面，相信情况會持續一段時間。他認為林鄭月娥的「社區對話」目的是中和緊張局面，若今日有衝突，更證明需要對話。

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676