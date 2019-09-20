指譴責信不痛不癢 梁振英斥教局姑息養奸

教局：專業角度出發 既定程序處理

教育局向兩名涉事教師發譴責信，警告若再次作失德行為，局方考慮按《教育條例》 取消其教師註冊。據知，分別於個人facebook帳戶發表仇警言論及上載仇警圖的戴健暉及賴得鐘收到譴責信。梁振英在facebook批評教育局長楊潤雄拖泥帶水、姑息養奸，又稱是第一次公開批評現任特區政府官員。他稱，戴健暉任教的香港華人基督教聯會真道書院有警察子弟，促學校革除戴。

教育局稱，按既定機制及程序公平公正處理投訴，包括研究個案實際情况及證據、對教師專業及學生影響，並比較不同個案，以及給予涉事教師合理申辯機會，務求不偏不倚、不枉不縱。

葉建源：過嚴 張國鈞：未反映嚴重度

教育界立法會議員葉建源認為教育局發譴責信懲處做法嚴厲。他認為兩教師facebook言論確有不恰當處，但只在私人帳戶發表，且不久已撤回並公開致歉。他稱，教育局應向大眾公開處理投訴個案準則，不應因投訴涉及警察便特殊處理。

民建聯立法會議員張國鈞說，教育局發譴責信不能反映事件嚴重，憂發出錯誤信息，以為教育局息事寧人，沒有認真處理問題。

（反修例風暴）