聖堂彌撒唱《願榮光》 教區：社運歌不適合

位於黃大仙的聖文德堂上周六舉行提前主日彌撒，以近日網上熱傳、繼而在各大商場被市民熱唱的《願榮光歸香港》作為禮成詠。有網民在facebook上載一段片段，顯示當時主禮司鐸陳滿鴻神父稱「呢首歌好適合在聖堂唱」。

天主教香港教區主教公署秘書長辦公處發通告稱，「肯定該主禮司鐸及參禮信眾對香港社會目前動盪局勢的深切關懷，卻不認同社運歌曲適用於聖祭禮儀」。通告又呼籲堂區司鐸及禮儀小組，務須切實遵守第二次梵蒂岡大公會議有關禮儀和聖事的訓導，包括「聖樂的目的就是光榮天主、聖化信友，因此教會傳統和紀律都對聖樂有相關的規則」、「用作聖歌的詞句，必須符合教會的道理，而且最好由聖經及禮儀資料中取材」等。

稱部分堂區講道禱文偏離禮儀

通告亦指出，過去數月反修例引發的社會矛盾，導致一些堂區的聖祭禮儀在「講道」及「信友禱文」上偏離聖祭禮儀原則。香港教區指出，彌撒不是一個「讓講道者發表一些與禮儀慶典及其讀經完全無關的問題的場合」，而「『信友禱文』不合適用作對時事或政見的評論或表態」，並提醒牧者及信友，「必須在舉行禮儀及關社行動上遵循福音精神、信仰原則及教會訓導」。

（反修例風暴）