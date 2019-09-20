消防五解畫 未釋傷者10變7原因 稱修改通訊紀錄常有 正紀律調查爆料者

公民黨立法會議員楊岳橋早前公開的一份消防處內部紀錄，顯示消防處事後有修改部分紀錄，有3名自稱消防處職員的人現身質疑紀錄有不尋常。消防處昨再召開記招解畫，公開當晚現場人員與消防通訊中心的內部通訊紀錄，部分修正涉及人員確認紀錄、翻聽錄音紀錄後修正內容、更正錯別字。

批有人一知半解解讀 污衊消防

副消防總長（總部）陳慶勇強調，大型事故後修正紀錄屬一貫做法，一般救護人員以速記方式記錄現場資料，亦會透過電話或無線電與通訊中心聯絡，短時間有大量信息，紀錄或有不清楚，有需要時行動後會與現場主管核實資料並翻聽錄音。他說消防處事後已翻聽逾千條錄音，以核實及修正紀錄，目前仍未聽完錄音，不排除未來會再修正。他批評有人在一知半解下解讀事件，是污衊消防、救護與通訊人員。

重申可能重複計算或傷者好轉

有內部通訊紀錄顯示，9月1日凌晨有長達36分鐘「空白」紀錄，即凌晨零時26分至1時02分。陳慶勇解釋，當時增援的救援人員剛入站，救護指揮官分派工作，交代傷者位置及情况等，相當忙碌，故其間未向中心匯報。被問到36分鐘未匯報是否正常，他說一般人員會於30至45分鐘向中心匯報，認為今次情况正常。

外界關注為何傷者由起初10人變為7人，當中3名傷勢嚴重者「消失」疑團未解，高級助理救護總長（港島及九龍區域）羅信堂表示，已盡力翻查紀錄及與當日人員了解，但仍無法確認人數有差別的原因。他重申當日「兵荒馬亂」，月台長達400米，起初只得一名見習救護主任入月台點算傷者，有可能重複計算，或有傷者傷勢有變化，其後毋須送院。

暫不向港鐵索閉路電視片段

消防處連番解釋後仍未釋除市民疑慮，被問到有否及會否考慮向港鐵索取閉路電視片段，羅信堂說消防處無向港鐵索取閉路電視紀錄，目前只是看到港鐵發放的截圖，並說希望了解實際情况，但尊重港鐵處理片段的做法及考量。他說暫不會向港鐵索取片段，目前截圖可顯示人員出入站情况，消防處亦已向在場人員查詢情况。

認楊岳橋記招期間致電「捉鬼」

有說楊岳橋記招期間，消防處曾致電人員「捉鬼」，了解他們身在何處。陳慶勇承認事件，並稱有內部文件泄漏及有自稱消防人員的人在未經授權下發放具誤導成分及不準確的資料，已屬《消防條例》的違紀行為，消防處已展開紀律調查。

立法會議員毛孟靜對消防處仍未能解釋傷者人數出入表示遺憾，認為最重要是港鐵公開閉路電視片段，釋除公眾疑慮。她說事涉公眾知情權，籲處方寬鬆處理「爆料」者。

明報記者

（反修例風暴）