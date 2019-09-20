涉刑毁何君堯議辦 青年出院應訊准保釋

有過度活躍症的被告朱沛恆前日因胸口不適，一度留院缺席聆訊。控罪指被告今年7月22日在荃豐中心損壞屬於何君堯辦事處的玻璃牆。被告昨毋須就控罪答辯，獲准以現金2000元保釋，每星期到警署報到一次，並要遵守宵禁令。

被告為應屆文憑試考生

辯方資深大律師潘熙庭上透露，被告是應屆文憑試考生，放學後要溫習；又是兩支港超球隊的青年軍成員，每星期有兩晚要受訓。潘亦呈上由被告轉校前校長所寫的信，透露被告操行良好。

至於反修例首宗被起訴的案件，綽號「佔旺畫家」的31歲潘浩超被控襲警、參與未經批准集結等共9項控罪。他昨於高等法院申請保釋被拒，繼續還押懲教署看管。

另外，涉在尖沙嘴鐘樓以噴漆寫上「五十年不變」等字及傷及途人的34歲被告黎偉邦，早前被控一項刑事毁壞及對他人身體加以嚴重傷害罪，昨在九龍城裁判法院獲准繼續保釋，案件押後至12月12日聽取答辯。

【案件編號：STCC3560、HCCP475、KCCC2082/19】

（反修例風暴）