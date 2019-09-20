民建聯：地建會允減收地建屋行政時間

民建聯主席李慧琼，該黨立法會議員劉國勳、梁志祥、柯創盛和鄭泳舜昨日與地產建設商會多名成員見面，包括地建會會長簡基富、執委會主席梁志堅、副會長兼新地執行董事郭基煇，以及恒基地產執行董事黃浩明等。

民建聯又稱，現時公屋短缺至少6萬個單位，短期內看不到方法可彌補缺口，故爭取商會支持政府利用《收回土地條例》收地，增加公屋供應，以達至3年上樓目標。李慧琼會後稱，會上亦爭取商會讓出土地庫內部分地皮建公屋，加快建屋進度；並提出按現時香港規劃程序，由地皮至落成房屋要7至8年，如此長的時間不能接受，該黨爭取商會配合盡量縮短行政、規劃及收地的程序時間，又希望他們盡量不要提司法覆核，免延誤房屋供應進度。

劉國勳說，會上大家都同意程序可以壓縮，商會亦希望令公營房屋盡快上馬，冀透過對話縮窄分歧。

尹兆堅：藉機鬆綁周邊土地

民主黨尹兆堅質疑，民建聯的建議名義上是收回土地建公屋，但地產商在新界不同區域交出10多公頃地，待政府建公屋及其他配套後，藉機將其擁有周邊的土地「鬆綁」，以公私營合作發展，甚至變為私營發展用途。

（反修例風暴）