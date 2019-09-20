天祿停參賽 何君堯：毋須申請 明清潔日如期辦

稱毋須申不反對書

前日稱馬會不應向惡勢力低頭的何君堯昨在聲明解釋，暫停天祿參賽，是為了馬迷合法權益和香港長期安寧着想，與兩名合伙人商量後，決定天祿暫停參賽；他並就馬會前日停止比賽對賽馬事業和馬迷造成的損失表示遺憾。他稱「馬兒無罪」，不能因為天祿有優異表現而剝奪牠比賽的權利，「香港會重回正軌，天祿也將重回賽場」。

香港馬主協會前會長吳嵩接受港台電話訪問時估計，馬會取消前晚賽事是基於公平原則，對此表示無奈但可接受。本報向馬會查詢為何未有引用《賽事規則》，只禁止天祿出賽，馬會稱「考慮了所有可能和可行方案，因應當前情况，取消賽事是最合適的做法」。前日形容讓天祿出賽屬不智決定的南非籍練馬師霍利時，稱天祿暫停參賽是「好主意」。來自澳洲的3屆香港冠軍騎師潘頓稱樂意聽到天祿暫時不上陣的消息。

練馬費每月最少3.3萬

按馬會7月公布的最新養馬費，訓練一匹馬每月收費至少3.3萬元，另還有雜費及用藥費用。以天祿所屬的告東尼馬房為例，按馬會網頁公布去年8月至今年7月各廄平均練馬費用，告東尼為46,388元。不過一匹馬如安排「放草」（短期歇息），收費較便宜，馬會官方收費為每月14,860元；現時天祿上陣無期，視乎告東尼會否安排天祿放草一段時間。

另外，何君堯早前將周六定為「香港清潔日」，並為此向警方申請多達數十個集會的不反對通知書；他的代表昨日與警方會晤後取消了所有集會申請；至深夜何君堯稱活動如期舉行。

警方昨天較早時回覆本報查詢則稱，早前收到主辦單位通知將於21日在不同地點集會，主辦單位昨日通知警方取消有關活動。

此外，有網民在社交平台號召周日參與「suck4.0挑戰全球機場最長禁制令紀錄」行動，網上亦流傳海報稱何君堯同日發起「守護機場大行動」，亦出現聲稱福建社團聯會支持該行動的通告。本報向何君堯助理及福建社團聯會查詢，兩者均稱無發起相關行動，亦不會參與。

（反修例風暴）