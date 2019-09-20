外交部斥美議長：與黃之鋒沆瀣一氣

佩洛西：支持示威者爭普選

佩洛西於當地時間周三聯同民主、共和兩黨議員，及黃之鋒、眾志成員羅冠聰和歌手何韻詩召開記者會。佩洛西稱支持香港示威者爭取普選；又警告美國政府其他成員，不應讓「商業利益」凌駕對亞太區的外交政策。

羅冠聰昨日在facebook表示，相比他5月時到國會聽證，美國政界對香港議題的熟悉程度明顯大增，支持法案的議員亦增至超過50人。他形容周三記者會是「開拓美港關係新里程」。

外交部耿爽昨重申香港事務不容任何外部勢力干涉，強烈敦促美方恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止以任何形式干預香港事務、推動審議有關涉港議案、為香港暴力激進勢力和為「港獨」分裂分子站台，及停止對損害香港特區繁榮穩定的言行推波助瀾。

外交部駐港特派員公署批評，佩洛西「公然與『港獨』分離分子黃之鋒之流沆瀣一氣」，以支持「自由和正義」為幌子，赤裸裸干預香港事務和中國內政，公署表示強烈憤慨和堅決反對。

（反修例風暴）