前飛虎：伊館外路窄 圍堵恐困人

警昨視察記錄各層出入口

下周四康樂設施全「預訂」

記者昨日到伊館觀察，早上11時許約10名便衣人員在體育館內各層觀察，拍照並用紙筆記錄各樓梯出入口位置，其間有一名體育館職員陪同，眾人逗留近一小時後離開。康文署預訂系統康體通顯示，伊館下周四的康樂設施包括多用途練習場、壁球室及乒乓球枱全部時段已被「預訂」。

飛虎隊前成員梁家聲認為，伊館並非合適選址，因附近有不少主幹道及香港仔隧道，加上馬路較窄，一旦有2000、3000人圍堵伊館，活動很大可能取消，伊館內的人亦會被困。有任職保安公司的前警員稱，伊館為市中心的公眾地方，保安有一定困難，加上伊館面積大，他相信需動用大量人手及裝備加強保安。

民建聯灣仔區議員鄭琴淵稱，警方暫時未聯絡她交代當晚的保安詳情。她說，伊館不接近民居，附近是游泳池、廟宇等，而對面有一棟住宅，但該區長者多，會提醒居民當晚有對話會，留意周圍環境和安全為上，「長者無必要就唔好周圍去」。她擔心會有衝突，希望各方克制，警方能思考得更周詳。

（反修例風暴）