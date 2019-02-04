伊館社區對話名額150 禁防具 下周四舉行 民主派：列約章反映無胸襟

報名周一截止 連登商杯葛包圍

政府表示，「社區對話」是一個公開對話平台，目的是走入社區，邀請社會各階層人士向政府表達意見，以探討現時社會不滿及尋求解決方法。市民可在網上或各區民政諮詢中心交表報名，下周一中午截止，人數超額會電腦抽籤，中籤市民下周二或之前會收到通知。報名時，市民要填上姓名、身分證號碼頭4字、電話及電郵。

網上登記的須知提到，中籤者必須遵守場地約章（見表），進場要經保安檢查，主辦方可逐不遵守約章者離場。連登討論區有網民批評，林太前日與區議員的對話會，每人僅得3分鐘發言，政府一方不會即場回應，又認為抽籤「抽極全部都係『藍』」。有網民稱示威者的「五大訴求」已很清楚，無討論空間，呼籲杯葛；有人建議「兵分兩路」：報名在場內「鬧爆」和在外面「表達」；有人號召「包圍」。

消息： 特首官員無法入場會取消

政府消息表示，已有兩手準備，若因場外情况令特首和官員不能入場，會取消活動，但強調政府很想活動如期舉行，甚至預計了對話時間比兩小時更長，務求令更多參加者可以發言，推動市民更積極參加未來的社區對話，官員亦預了做「沙包」讓市民發泄。消息稱，對話安排與前晚區議員的對話會相若，以抽籤形式抽出參加者發言，中籤者每人可發言數分鐘。

消息又稱，政府預期類似對話會做一段時間，第一輪會較密，做4、5場社區對話，特首在首輪會多親自落場，但仍要視乎下周情况，之後對話會多由主要官員出席。

區諾軒：如不回應訴求是做戲

林正財：理性溝通可改變政策

立法會議員區諾軒稱，行政會議召集人陳智思已表明政府不會接納更多訴求，認為如政府不會回應五大訴求，對話「是一場戲」。他並說「場地約章」的規定無誠意，「唔畀人帶任何裝備、橫額，但唔能夠唔畀人帶把口」，稱若市民在場內唱《願榮光歸香港》，政府都控制不到，認為領導者面對異見應有胸襟，即使被掟也好。他說相信有支持民主的人會參加，這是各人的自由。

民主黨副主席羅健熙說，伊館附近少民居，並不是大家所理解的「走入社區」；若政府接受不到參加者帶裝備、橫額的畫面，不如不要辦對話。他認為，若根據前晚與區議員「對話會」的安排，是單向的對話，沒有實際用途。

行政會議成員林正財期望社區對話會可讓特首和主要官員，與市民展開有意義的對話。被問到對話會能否改變政府成立獨立調查委員會的立場，他說相信政府聽到聲音，稱理性溝通可以改變到政策，特首有心理準備可能會面對示威。

明報記者

（反修例風暴）

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