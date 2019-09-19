「我們只是工人，別搞事」 遭朋友unfriend感傷心

活在香港事必關己 最少知道能否回家

Yuli的報道成為同鄉的「指路明燈」，對這場反修例運動知多點，甚至有助她們在家中「識做人」，「可能面對婆婆時要安慰她，叫她不要勞氣，面對小僱主便說句加油」；不過，亦有朋友不再跟她聯絡，「她們說我們只是工人，又不是香港人，罵我搞事」。她形容朋友的不理解令她傷心，但認為大家只是出發點不同，「可能我以前跟她一樣，只是我現在換了角度看事情」。她透露，領事館曾以安全為理由，暗示過她不要報道反修例的新聞。

怕驚動僱主 吸催淚煙死忍不咳

採訪當日，朋友送給Yuli第一個防毒面罩。她說之前只能盡量走避，在西營盤、銅鑼灣都吸過催淚煙，回家後仍感不適，但只能「死忍」，不想驚動僱主。

她說不肯定僱主是否知道她採訪的事，「放假是我的私人時間，做的事是私人事，他們要是不接受，我也沒有辦法」。

（反修例風暴）