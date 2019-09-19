印傭辦網媒 為同鄉直擊反修例 周日不休息 被打罵無阻上前線

明報記者 馮樂琳

訪問當天正值周日（15日）遊行，Yuli左手拿着電話在銅鑼灣街頭與朋友聯絡，眼前是一群黑衣年輕人在商討什麼，同一時間，她右手拿起掛在頸上的相機，按下快門。「我們寫的不是意見，只是事實，由讀者自己判斷對錯和行動。」她說一直堅持報道要有新聞水平，即必須真有其事，不能有個人意見，每篇文章都經她親手檢視並上載，確保不會出現「假新聞」。

組8人團隊 堅守只報事實原則

Migran Pos在3月底成立，正值印尼總統大選前夕，網站沒有特定報道題目，有時是facebook新政策，有時是印尼領事館和印傭在港的活動等。直至6月9日，反修例遊行有100萬人參加，塞爆銅鑼灣，勾起Yuli報道的興趣，其後的反修例活動，只要是周日，她都在場。

Yuli原在家鄉種田，2009年來港打工前後學寫作、攝影，數年前曾出書和辦相展。成立網媒是她的想法，她四出找朋友加入，但難得每周一天的假期用來採訪，Yuli說總有朋友受不了退出。目前網站記者有「7+1」人，包括她在內的7名印傭，「+1」是一名在港的印尼電視台員工，平日協助她們「客串」拍直播片段，網站也是他出資建立。

心情與港人齊上齊落 見人被打心痛

平日忙於大小家務，Yuli只能在工作中偷時間，例如去廁所時、步行去街市時寫文章，為自身安全，周日的示威活動由她與兩名懂廣東話的朋友負責，她說在示威現場早有受傷的準備，幸好未有發生。

上周日（8日）示威者遊行至美國領事館，Yuli拍攝時有人突然打她的頭，罵道：「你為什麼影警察，他們在工作呀！」回頭望是一名老婆婆，她沒出聲，也幸好四周的人拉開對方，「可能婆婆心情不好」。她又遇過警察罵她，不容許她拍攝，問她採訪時有沒有穿反光背心，她說：「不敢著，怕被懷疑是假記者，因為我們採訪是沒有收入的。」不過眼見網站愈來愈多讀者，不止在港印尼人和他們的家人，最近更有印尼媒體轉載其報道，Yuli說非常開心。

這3個多月，Yuli與香港人一樣身心俱疲，心情與香港人齊上齊落，「見到有人被打，我會很心痛，見到一家人有小朋友一起遊行，我又覺得很感動」，但她每次總會提醒自己，報道不應加入自己的情緒。眼見香港人每周上街爭取民主自由，Yuli感受至深是遠方的家鄉，她說有種奇怪的感覺，「香港人辛苦爭取民主，印尼有民主，但好似實行不到，如果印尼人有香港人的精神就好了」。

（反修例風暴）