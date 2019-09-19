浸大生圍鐘樓促錢大康對話 校方：盡快安排

浸大學生會不滿錢大康未有回應學生4要求，包括譴責警察濫權濫捕及打壓新聞自由、承諾保障學生學習時人身安全等，並懷疑錢大康有意避開學生。昨午一群浸大學生到行政大樓要求校方回應，學生會長方仲賢稱，知道錢大康不在香港，但認為錢仍有不同途徑可與學生對話，並應將學生置於首位。署理校長麥建成稱，會盡快安排與學生會面。學生後來轉到學生事務處，協理副校長麥福達到場溝通，承諾會向錢傳達學生訴求。

錢大康斥闖行政樓 將展紀律程序

另外，錢大康昨日稍早向師生發電郵，表示近期校園內發生涉及行為或言語欺凌事件，違背浸大共同價值。他提到周一（16日）有學生在內的人闖入浸大逸夫行政樓8樓辱罵教職員，並毁壞該樓層的門，稱有關行為絕對不能接受，亦毫無藉口，校方將對涉事者採取行動，包括展開紀律程序。

浸會大學新聞系學生蘇敬華周日（15日）戴着記者證及身穿記者反光背心，採訪警方在炮台山清場，其間遭警員截查及拘捕，蘇被指涉嫌藏有攻擊性武器。逾百浸大生周一在校內發起聲援行動，有人將校長室外閉路電視噴黑，另有人破壞門鎖。蘇敬華昨日亦召開記者會，稱當晚被搜出的餐刀是用來切月餅，因自己未有執拾背包，當時已向警員解釋，批評警方當晚無理拘捕他。他說，若最終被起訴，相信法庭會還他公道。

（反修例風暴）