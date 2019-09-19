仇警兩教師教局發譴責信 「拒曱甴」副校個案裁不成立

警告再犯或釘牌

反修例風波下的教師言行受公眾注視。本月7日有人拍攝到元朗天主教中學陳副校長以粗言與人對罵，有拍攝者以粗口罵陳副校撕反修例的標語，陳回應稱「你係咪要×啊，除褲喇」，據知這個案新近發生，局方仍在處理中。

教育局稱，自6月中至9月中，共接獲58宗與近月社會事件有關的教師專業操守個案並進行調查，其中5宗個案不成立，兩宗證實成立，其餘個案正在跟進。局方稱，已向兩名涉事教師發出譴責信，警告他們如再次作出失德行為，可考慮按 《教育條例 》 取消其教師註冊。據了解，嘉諾撒聖心書院教師賴得鐘及香港華人基督教聯會真道書院教師戴健暉收到譴責信。本報昨向二人查詢，至截稿前無回覆。教育局稱會依據《教育條例》及從香港教育專業守則的角度，監管教師的操守；強調教師言論和行為應合乎專業操守和社會期望。

沙呂小陳章萍收警告信 譴責信罕見

教育局過往罕有發譴責信，被揭發交流團財務不清的浸信會沙田圍呂明才小學，局方事後向其校董會發「警告信」。教育局2017年8月亦曾向捲入「影子學生」醜聞的興德學校前校長陳章萍發「警告信」。

教協促公開調查基準

教聯：處分太寬鬆

教協會長馮偉華稱，譴責信處分相對嚴重，認為二人已致歉，教育局對教師在個人facebook帳戶言論規管，調查準則不透明。他稱，在社會處於不信任政府部門的敏感時期，局方更應明確交代審視個案的準則，確保公平公正，「會不會處理黃絲投訴較嚴厲又好快完成，而對藍絲投訴就不了了之？教育局要交代，否則難令人信服局方處理沒有偏頗」。

教聯會主席黃錦良稱，只向二人發譴責信做法寬鬆，質疑公眾未必接受。他稱，社會對教師操守要求高，尤其宣揚仇恨的言論更不應該。他稱，對個別人士懲罰，可挽回公眾對教育的信心，及令教師對言行有所警惕。黃錦良稱，部分投訴個案受社會關注，教育局應公開其調查情况及結果，可讓社會知道其準則。

明報記者

（反修例風暴）