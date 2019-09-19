香港人權民主法 美眾院跨黨支持

佩洛西聯同多名議員見記者會。她表示，港人爭取的是應有的自由，北京應履行承諾給予港人普選，而兩黨已達成共識，將會支持草案通過。

記者會上，香港眾志秘書長黃之鋒、眾志成員羅冠聰、藝人何韻詩亦有發言，感謝美國支持港人。佩洛西說，美國將會與3人及一眾為未來奮鬥的港人並肩而行。

美議員：中國粗暴須付後果

資深共和黨成員麥考爾（Michael McCaul）表示，美國與港人同行，並稱會一直支持香港。他說，留意到有港人唱美國國歌、揮動美國國旗，他形容這場運動「是關乎民主抑或獨裁，自由抑或暴政」。

麥考爾指出，「中共一直侵害人權，全世界的人都不會視而不見，因此下周我們會通過草案，以證明給中國，須為其粗暴行為負上後果」。

外交部促勿插手港務

中國外交部發言人耿爽昨在例行記者會表示，香港事務屬中國內政，敦促美方等不要插手。他又警告「某些人」，任何企圖挾洋自重、反中亂港的圖謀都注定徒勞和失敗。

黃之鋒：港已近一國一制何韻詩：已淪為警察城市

而早在當地時間17日，美國國會及行政當局中國委員會舉行聽證會，黃之鋒、何韻詩等獲邀出席發言。黃之鋒發言時表示，現時香港已非常接近「一國一制」，又形容現時香港不僅面對政治危機，在警察打壓下亦面對人道危機。他希望美國國會能站在港人、人權與民主一方。

何韻詩發言時提到，警方至今拘捕近1500人，最年輕僅12歲，年輕人被制服、打至頭破血流已成為日常畫面。她亦稱，警察執勤時不展示委任證，最近更衝進商場、巴士截查及拘捕穿黑衣的年輕人，彷彿「年輕就是罪」，形容香港「已淪為警察城市」。

港府：指控嚴重失實

港府昨表示，有數名港人在會上對近期香港的暴力示威事件作「嚴重失實指控」，對此深表遺憾，重申外國議會不應以任何形式干預香港的內部事務。政府發言人表示，特區政府一直嚴格按照《基本法》實行港人治港、高度自治；而過去數月的示威活動，示威者暴力不斷升級，包括投擲汽油彈、縱火等，警方一直保持高度克制，港府全力支持警方嚴正執法，將違法者繩之於法。

（反修例風暴）