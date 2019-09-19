前日自首 控暴動飛天南坐輪椅提堂 稱服薄血藥需照顧 准保釋

被告吳偉南（57歲）報稱任職貨車司機，居於元朗八鄉。他被控一項暴動罪，指他於2019年7月22日在西鐵元朗站J出口外，連同鄧懷琛及其他身分不詳人等參與暴動。吳昨由警員推輪椅進入犯人欄，聲音柔弱回答明白控罪。

辯方透露，被告現與胞姊同住，需服薄血藥，身體虛弱，需人照顧。署任主任裁判官蘇文隆押後至10月25日再訊，以待警方進一步調查，並批准以5萬元保釋，須守宵禁令，禁足元朗西鐵站及附近50米範圍，每周往八鄉警署報到兩次，不得干擾控方證人。

施襲時暈倒 指長期心疾

據悉，本案與早前提堂的燒烤場東主鄧懷琛屬同一案，指稱約30人於7月22日凌晨，在元朗站J出口聚集及襲擊途人。吳偉南涉右手揮動木棍，於零時8分暈倒，有一名控方證人認出他。吳的心臟一直有問題，當日暈倒後送院治療，其後在9月中旬透過律師聯絡警方自首，並透露仍需治療，直至前日（17日）前往大埔警署被捕。連同本案，共6人被控在元朗西鐵站干犯暴動罪。

涉毁何君堯議辦青年入院缺訊

另外，7月21日元朗襲擊事件翌日，立法會議員何君堯的荃灣辦事處被大肆破壞，18歲報稱學生的被告朱沛恆昨在沙田裁判法院被控一項刑事毁壞。控方指朱沛恆因胸口不適入院，昨缺席聆訊。裁判官將案件押後至本周五再訊，以待被告出院，其間將被告還押警方看管。控罪指出，被告7月22日在荃灣荃豐中心損壞何君堯辦事處的玻璃牆。辯方在庭上透露被告患有過度活躍症，要母親照料；惟控方反駁，被告長期和女友同住，不認同被告要母親照顧。

【案件編號：FLCC4212、STCC3560/19】

明報記者

（反修例風暴）