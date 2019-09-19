毛孟靜引述8‧31手寫紀錄 推測3人傷勢不重未送院

推測2人傷勢降級 冀消防解釋

據消防處紀錄，當日一名見習救護主任負責計算太子站傷者人數，由最初10人，包括6名嚴重（紅色）、2名不太嚴重（黃色）及2名輕微（綠色），最後修訂為7人，其中傷勢嚴重者由6人減至3人。毛孟靜昨引述當日一份顯示有10名傷者情况的非官方手寫紀錄，以此對比消防處最終的傷者紀錄，推測最初10名傷者中，有兩名原本被分類為紅色、分別是頭傷的男子及氣促的女子，在最終紀錄「降級」，變為黃色（見表）。

另有3名男傷者，包括一名最初被分類為紅色的氣促男子，及兩名最初被分類為黃色、分別扭傷及腳踝受傷的男子，均未有出現在最終紀錄。毛推測3名傷者或因傷勢不嚴重，未有送院。她說，雖無法確定該3名傷者最終去向，但認為藉着文件或能解釋3名傷者「消失」的原因，冀消防處就她的推斷再解釋。毛孟靜前日與消防處長李建日及兩名高層就8．31太子站事件會面。她引述消防處稱，處方對當日首名入站的見習救護主任未有攜帶檢傷分類卡一事，認為「可做得更好」。

指消防就資料外泄 展內部紀律調查

近日接連有立法會議員就8．31太子站事件引述消防內部文件，並提出多項質疑。毛孟靜說接獲一封電郵指消防處已確定數宗資料外泄個案，正展開內部紀律調查。她認為近日事件涉公眾知情權，認為公眾利益凌駕一切，若消防處作紀律調查「會傷害消防軍心」，促請處方勿追究涉事人員。

（反修例風暴）