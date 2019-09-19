陳智思：政府再滿足訴求毫無好處

彭博社昨刊出陳智思訪問，陳說，即使政府滿足示威者全部訴求，激進示威者也不會就此罷手；近數周以來，部分示威者頻頻向警察投擲汽油彈，並肆意破壞港鐵站設施，「誰也不會傻到會認為那些暴力激進分子一時半刻會消失，恐怕還會持續一段時日」。

指林鄭努力對話能結束示威

陳智思認為，雖然政府解決社會不平等問題的措施，可改變較溫和示威者的想法，但激進派不大可能就此收手。他在訪問中亦有就獨立調查委員會和特赦這兩項民間訴求解釋，稱前者或者可以轉移注意力，但花費時間太長，無法解決即時危機；特赦示威者則違反法治原則。他稱，特首林鄭月娥努力與市民對話，能令示威活動結束，但今次運動沒有領袖，令對話過程複雜，不少人不願意被看到與林太見面。

新華社昨刊出王振民的訪問。王說，目前香港街頭的暴力行為持續升級，一旦暴力毁掉來之不易的法治，香港將失去一切，「情况萬分危急，令人十分擔憂」；要解決目前香港亂局，一定要善用法治思維及方式，排除一切障礙和困難，捍衛《憲法》和《基本法》的權威，守護香港法治和社會秩序。

王振民：暴徒是因警動武是果

對於有指因香港警察過分使用武力才導致暴力不斷升級，王振民批評此說法完全倒果為因、顛倒黑白。他說，「蒙面暴徒」3個多月來先發起各種規模的攻擊，手段一次比一次殘忍血腥，警察才被迫採取適當武力制止。

（反修例風暴）