林鄭邀對話 3/4區議員不出席 有建制派促全面調查 有泛民批對話閉門造車

抽籤發言3分鐘 38人泛民佔5

政府上周邀請區議員出席兩小時「對話會」，除民主黨、公民黨等杯葛，新民黨及民建聯都有議員質疑對話會無成效。對話會以抽籤形式安排議員發言，每人可發言3分鐘，38名發言議員中5人為泛民，包括沙田區政的丘文俊、丁仕元等。

灣仔區議員伍婉婷發言稱，居民不滿政府處理整件事的態度，她一直支持政府，希望政府能有公務員服務市民、追求事實的心，大部分市民亦向她說希望「有事實的還原」，「示威者、警方，或傳媒被不公平對待」，希望政府能用不同方法全面調查，還市民公道。西貢區議員方國珊提出，希望政府成立獨立調查委員會。

建制促訂「蒙面法」拆「連儂牆」

灣仔區議員黃宏泰和經民聯九龍城區議員梁美芬都稱要求訂立「蒙面法」，後者建議政府參考英國大騷亂的處理方法，稱英國亦非只調查警察，而是從制度、政策去看；民建聯東區區議員龔栢祥問政府為何不清拆各區「連儂牆」，「希望政府強硬啲，支持你嚴正執法」。民建聯深水埗區議員劉佩玉促政府派錢紓解民怨。

沙田區政丘文俊發言時批評政府連直播對話會也不做，是「閉門造車」和離地。他說「五大訴求」已很清楚，但政府錯過最好時機回應。他向林太稱，必須追究警暴和濫權問題，否則不能解決事件。

沙田區政邀直接落區與民對話

沙田區政丁仕元批評林太在兩次百萬人上街後拒絕撤回修例，質問她會否向市民道歉，社會嚴重撕裂的責任是否在她身上。他說獨立調查委員會是社會「最大公因數」，但林太卻拒接受，呼籲她不要怕市民，邀她到沙田落區直接與市民對話。

沒逐一回應 林鄭：非常重視地方伙伴

林太在開場發言時先就對話會通知及安排倉卒致歉，她沒逐一回應議員發言。她總結時重申，政府非常重視區議員作為地方行政伙伴，保證未來兩年會持續落區，將民意反映在政策上。

她特別回應數名沙田區議員的發言，強調一國兩制仍是保持香港繁榮穩定最重要的原則，法治是最重要的核心價值，特區政府無論處理今日及往後的問題，都會堅守這些原則。

民主派沙田區議員趙柱幫會後批評林太沒回應民間其餘四大訴求，只是想用利民紓困措施，企圖粉飾太平。

明報記者

（反修例風暴）