千球迷擱世仇維園組人鏈 「這身分團結港人」

馬會憂球迷馬迷爆衝突

另外，馬會昨取消跑馬地夜馬，其中一個原因，是鄰近的維園有球迷反修例活動，憂球迷有可能與馬迷相遇而爆發衝突。

本月初約40支香港及海外球隊的球迷組織發表聲明，抨擊警方濫暴；港足上周於香港大球場出戰世界盃亞洲區外圍賽，亦有球迷在場內聲援示威者；日前再有人發起球迷大和解行動，號召各隊球迷昨晚7時半出動。

晚上維園所見，逾千人響應，包括一向是足球發燒友的立法會前議員梁國雄。球迷各自穿上愛隊球衣，包括港足，港超球隊大埔，傳統強隊南華，英超球隊曼聯、利物浦、阿仙奴，西甲球隊巴塞隆拿等最少20支球隊，多對「宿敵」球會的球迷破冰合照，甚至互相打氣吶喊，其後組成人鏈圍繞6個足球場。

利迷：政治難與生活分割

自9歲起支持利物浦的Yoyo說，行動令球迷身分增添意義，「之前有不同職業的集會，亦有女性集會，但球迷是較隱性的身分，可以是任何職業人士的興趣；但今（昨）晚令香港人團結，爭取徹查8．31事件及五大訴求，令這身分更有意義」。香港利物浦官方球迷會早前遭利物浦會方指聲明違規，前者拒絕刪帖要求，Yoyo稱對英國會方感失望，認為政治難與包括足球在內的生活分割。

（反修例風暴）