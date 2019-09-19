鄭國漢：不認同何君堯言論 無權停校董職

校長論壇歷時近兩個半小時，副校長莫家豪、協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬等亦在場。鄭國漢先簡介學校發展、學校核心價值等，提到嶺大師生維護學術和言論自由，並要對自己的言行負責；亦特別提到要慎思明辨。

嶺大生：校董最無慎思明辨

鄭國漢回應學生提問時稱，學校核心價值適用於嶺大師生，不包括校董。有學生質疑雙重標準，稱「最無慎思明辨的是我們校董」，亦有學生提出校董會應設立校董言行守則；鄭國漢稱可向校董會反映意見，但自己無權決定。有學生提到何君堯「殺無赦」、「自慰」等言論，要求鄭國漢以個人名義譴責，鄭國漢稱曾聽聞有關言論，自己不認同。有學生再追問，鄭國漢稱自己不贊成這些話，但不會高調譴責，「我都說很白了，為何一定要我作高姿態譴責引起其他問題呢？」他認為這無助學生加深了解自己立場。

鄭國漢說校方無權終止校董任命或凍結其職務，校方明確與該等言論或行動「割席」，個別校董言論只代表個人意見，不代表嶺大；有關事件已進入法律程序，不宜繼續評論，有新消息會告知學生。

（反修例風暴）