激光筆足致「人仰馬翻」 催淚氣或令馬窒息

馬的身價不菲，據馬會2019年3月國際馬匹拍賣資料，最高價一匹成交價700萬元，相等於一層樓，最便宜一匹也要200多萬元。若馬遭外來滋擾受驚，有可能受傷，牽涉龐大賠償金額，但麥志豪估計，馬會取消整晚賽事，應同時考慮了馬及騎師的安全。他稱馬易受外來環境變化影響，「馬場內有幾萬人，本身已經不適合賽馬，所以馬在正常情况下，已經要戴眼罩及鼻箍等裝備」，若有人刻意干擾馬場運作，一支激光筆已可達目的；而若發生事故，警方放催淚氣體，可能會令馬窒息甚至有生命危險，認為馬會取消全日賽事做法合適。

網傳馬會通告 支援箱應對催淚煙

網上流傳一張聲稱由馬會日前向各馬房發出的通告，指跑馬地馬場不同地方已設置緊急支援物資箱，內有500毫升水、牛皮膠紙、剪刀、海綿及安全眼罩，當遇上催淚煙時，人員應保持鎮定，並按步驟先為馬戴上眼罩，然後以牛皮膠紙封好門邊罅隙、天花板及地板通風孔等，再以水弄濕毛巾後掩鼻呼吸。

（反修例風暴）