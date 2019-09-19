一晚投注11億 庫房料少收億元博彩稅

至於賽事取消前已接受的投注，馬會昨公布退款安排，以現金投注的馬迷須於有關賽馬日期起計約60天內，即9月18日至11月17日期間任何一天，於賽馬日到馬場或在各場外投注處辦公時間內憑票獲得退款。使用電話投注及互動投注服務的馬迷，所有款項將直接退回予有關投注戶口。

現金投注60天內憑票退款

去年9月16日的沙田賽馬，因受超強颱風山竹影響而取消，馬會後來於12月29日舉行補賽。昨晚賽事取消，馬會暫未有公布是否補賽。

馬會宣布取消賽事後，昨午各區投注站展示相關安排通告，包括退款安排，有馬迷批評馬會決定未顧及廣大馬迷利益，認為可要求「天祿」退賽，不應取消全部賽事。傍晚有市民到達跑馬地馬場才知賽事取消，有內地旅客「摸門釘」，對馬會安排感失望。

另外，馬會本月初表示，鑑於香港目前情况，馬會與從化合作伙伴商議後，決定將原定於10月在從化馬場舉行的第二次純演示性速度馬術比賽延遲至明年。

（反修例風暴）