憂生亂 首因公眾活動「無馬跑」 網民籲到馬場「祝福」賽駒 何君堯：馬會無要求退賽

多因天氣 08年悼川震曾取消

馬會過去取消賽事大部分與天氣有關，對上一次是去年9月超強颱風山竹襲港，馬會取消9月16日的周日賽事，事後安排補賽；2008年5月，馬會為哀悼四川地震死難者，董事局決定取消周三的跑馬地賽事。去年初大埔九巴翻側慘劇死傷者眾，馬會於事發後4日（2月14日）的快活谷夜馬開賽前舉行1分鐘默哀儀式，未有取消賽事。

馬會昨日以安全為理由取消原定昨晚舉行的賽事，但馬會的聲明未有提及是否與示威者圍堵馬場有關，只稱關注到跑馬地附近地區或會發生不可預計的混亂情况，「跑馬地馬場可能遭受干擾甚至可能出現暴力場面」，馬場周圍的交通亦可能受阻，馬會評估風險後決定取消昨晚賽事，以確保人馬安全；又強調取消賽事是艱難決定，冀公眾理解。

何君堯表遺憾 未知會否再報名

何君堯昨午接受傳媒查詢時表示，馬會不應向惡勢力低頭，並稱馬會要對香港法治有信心。他傍晚再發聲明表示，名下馬「天祿」的其中一名合伙馬主何偉誠，昨早收到馬會兩地馬房營運及馬主服務部主管鄭奇龍來電，表示馬會管理階層對昨晚舉行賽事感「擔心和顧慮」，但鄭奇龍「從沒有要求天祿退出比賽或作出任何暗示倘若我們堅持繼續參加比賽，今（昨）晚整個賽事將會取消」。

何君堯說，至昨午與何偉誠從朋友得知馬會已宣布取消昨晚賽事，對此感到驚訝，亦對馬會決定表示遺憾。本報昨未能聯絡到何君堯，查詢會否為「天祿」報名出戰下一次賽事。

本周一馬會為昨天賽事排位時，將第二班的短途賽事調到第一場，已有馬圈中人感到奇怪，因為高班短途賽通常排在較後場次。馬會最終於昨午發出聲明，表示取消昨晚賽事。

可據賽規禁特定馬 終取消全晚8場

事實上，馬會可根據賽事規例禁止任何馬在一場賽事中出賽，馬會最終選擇取消全晚8場賽事。本報向馬會查詢為何取消整晚賽事，至截稿前未獲回覆。

對於馬會決定，馬圈中人意見不一。練馬師羅富全表示對今次事件無意見，強調人馬安全始終最重要。昨晚賽事參賽馬之一「劍追風」，「劍」系主理人、「劍斷浪」及「劍追聲」馬主許坤華不同意馬會決定，他說在1997年回歸前，國家領導人鄧小平承諾香港回歸後「馬照跑、舞照跳」，這是香港繁榮、安定、自由的象徵，認為港府和馬會有責任守住香港「馬照跑」的底線，「可惜現時守不到，令人覺得香港真的死了」。

練馬師霍利時：讓天祿出賽不智

今季原定派10駒出戰的南非籍練馬師霍利時批評，讓「天祿」出賽這決定非常不智，要知道在現時社會氣氛下，大眾對「天祿」馬主何君堯甚為反感。霍利時又說，不知道為何「天祿」練馬師告東尼仍替此駒報名，因此馬只會帶來麻煩。

「公眾安全考慮」 國慶煙花取消

另外，康文署宣布，鑑於當前情况，基於整體公眾安全的考慮，原定10月1日晚上在維港舉行的煙花匯演將會取消。這是回歸以來第三次取消國慶煙花匯演，之前兩次分別為2013年（南丫海難發生後一年），以及2014年佔領行動期間，當年已訂購的煙花需全數銷毁。

明報記者

（反修例風暴）

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