料罰港鐵2500萬「上限」 工會責保養未完善

青黃不接 外判參差 凌晨試車減保養

香港鐵路工會聯合會主席林偉強說，自兩鐵合併後，巡路員由以往每晚檢視路軌，變成每2至3晚檢視一次，且近年維修人員面臨青黃不接，具經驗者多已退休或將近退休，而較年輕員工流失率較高，加上有部分維修及保養工作外判，非由港鐵員工全部負責，縱有監察機制，但質素或較參差，促請港鐵增加資源於鐵路維修及保養工作。他說目前正測試東鐵線新列車及新信號系統，很多時收車後的凌晨時段都被編排用作試車而非保養維修，「試過有同一路段7日都被編排作其他工作，而非維修用途」，建議港鐵檢討。

民主黨林卓廷要求港鐵即時巡查所有鐵路線的路軌及信號系統，以確保乘客安全，並已去信立法會鐵路事宜小組委員會，要求開緊急會議討論今次事故。他要求建制派議員不要以立法會大樓正在裝修為由阻止開會。

實政圓桌田北辰認為今次事故與用作列車轉路軌的波口位「鴨脷」（switch rail）鬆脫有關。他說列車入站時信號系統會向波口位發出指示，「鴨脷」會移向左或右，以引導列車轉到正確方向，「鴨脷」之後會被鎖實；他懷疑事發時列車行經波口後，本應被鎖實的「鴨脷」在震盪下鬆脫，導致隨後車卡沒循原先方向下行駛而脫軌。他認為若事件與日常維修不妥相關是難以令人接受，港鐵應加強巡查鐵路零件是否運作正常。