轟隆巨響激烈搖晃 沙塵滾滾無人馳援 哭聲中乘客救人自救 傷者：唔敢再搭

拋跌撞扶手 乘客步回月台呼救

港鐵出軌事故中2男6女受輕傷，年齡24至58歲，其中5人清醒，被送往伊利沙伯醫院治理，一人自行求醫，另外兩人拒絕送院。

網上流傳事發後車廂內的片段，當時車廂內充斥女士哭聲，有人稱「好彩無翻轉」，有男士則不停安慰「停低咗唔使擔心」。傷者朱女士當時身處第6卡，她說事發時突然聽到第5卡車發出「轟隆轟隆」巨響並激烈搖晃，她失去平衡向後跌，右手撞到扶手，一度倒臥車內，「好彩我肥，屁股頂住先無咁傷」。她說當時前面車卡斷開，後卡「歪了」，部分乘客被輕微拋起，有人尖叫「出軌呀」，亦有女子及小孩大哭，車內十分混亂。直至列車停定，有乘客前來照顧朱女士，發現她本身要拄拐杖，又擔心她有骨折，不敢貿然扶起她。朱回過神後自行爬起，由6名乘客扶落車，再沿路軌步回月台，才有港鐵職員接應。朱在月台休息一會，感覺未算太壞，未有求醫就上班，但回到公司後感腰、頸、膊頭不適加劇，才召救護車到院求醫，她說「唔敢再搭港鐵」。

多人稱曾急停 再開行出事

另一坐在第5卡的港鐵前職員郭先生說，他昨早在太和站上車，打算經紅磡站轉乘西鐵往南昌站。他說列車駛近紅磡站外時停下等候前車開出，約1分鐘後再開行，車廂突傳「躂躂躂躂」怪聲，不斷搖晃，第4卡和第5卡隨即斷開。他當時被輕輕拋起，左後腦位置撞及扶手，一度倒地，感頭暈及頭痛，及後爬起身，見車廂沙塵滾滾，與其他乘客落車步行紅磡站，再由港鐵職員協助坐在椅上休息，惟10多分鐘後感頭痛加劇，遂要求送院。

事發時身處第5卡的阿聰說，出事前一刻列車突然急煞，他與其他乘客均感疑惑，其後列車再向前行時便告出軌。他說事後返回月台時才見到兩三名港鐵職員，不滿出事後港鐵沒廣播通知乘客，亦無人協助乘客疏散。身在第11卡的李先生稱，事發前列車突然先後加速又急停，起初他以為壞車，出事後他走到月台回望列車，見損毁如此嚴重才「知驚」，「個心涼一涼」。他說若當時車速再快些，說不定會有人身亡。

明報記者