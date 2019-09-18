「敏感時刻重大事故」 Ｏ記調查未發現涉刑事

約6至8名重案組探員昨早9時許到場，在月台與職員談話，逗留約40分鐘。至12時許，有組織罪案及三合會調查科（O記）高級警司李桂華率領數名O記探員到場調查蒐證，逗留約半小時後離開。

運輸及房屋局長陳帆昨早亦到場視察，他形容今次列車出軌事故非常嚴重，政府高度重視，已要求機電署及相關政府部門全力、全速深入調查。他說當局已啟動緊急交通協調中心，盡量協調市民出行。

內地瘋傳示威者破壞 陳帆沒反駁

被問及內地網民瘋傳事故是有示威者破壞，陳帆昨未有反駁，並說「根據現時所掌握的資料，我們不會排除任何可能性」。他接着說，機電工程署和相關政府部門會全面蒐證、調查，希望找出真相，「現階段我不會就個別揣測評論」。

公民黨譚文豪稱，相信列車出軌位置是在路軌「波口位」，當中究竟是涉及列車機件、路軌金屬疲勞、車輪損毀或信號系統出現問題，港鐵需要徹查並向公眾交代。民主黨林卓廷稱，東鐵線昨日由清晨時分開出列車，一直服務正常，至今未收到現場曾有示威的報告，因此任何人作出毫無根據的揣測言論，是極不負責。