工程師：未見嚴重刮痕 或「波口位」故障

工程師學會理事張年生認為，事故較大可能是協助列車轉路軌的波口位裝置故障，他說列車駛經該路段前，信號系統會將波口鎖定在某一方向，令列車可轉入選定的路軌，但若波口位的零件損壞、無法鎖死，列車經過時，波口位震動會移向其他方向，若波口位與路軌有4毫米偏差，便有可能令列車轉向，有可能造成列車出軌，英國2007年亦曾發生類似事故。張年生又認為，路軌有外物導致出軌的可能較小，否則首卡車的車轆輾過外物時已可能會出軌。

如有外物 之前列車已出軌

工程師學會控制、自動化及儀器儀表分部前主席張子惇亦認為，有外物的可能較小，否則較早時行經該路軌的列車已出軌。他估計路軌有問題的可能較大，例如路軌原本有裂痕，在肇事車卡經過時裂痕擴大到某個程度而致出軌。

工程師學會前會長、九鐵前總裁梁廣灝則認為，若因路軌斷裂而令列車出軌，理論上列車的首列車廂最受影響，但今次事故是列車第4至6卡出軌，且現場路軌未見嚴重刮花痕迹，相信較大可能是列車出軌後的衝力令到路軌斷裂。

至於會否受外來物影響，梁廣灝認為涉事路軌位置外人難進入，而且外物需有一定大小才會令列車出軌，相信可能亦不大。他認為應該循列車機件、人手操作等深入調查。