東鐵斷腰出軌 路軌3處見裂 500客疏散8傷 工程師料外物導致可能微

慢速埋站 車卡分離車門飛脫機電署稱獨立調查

東鐵線來往紅磡站及旺角東站的服務昨日停頓約16小時。港鐵主席歐陽伯權就事件致歉，並稱港鐵將成立包括外聘專家組成的調查委員會調查事件。機電工程署署長薛永恒表示，署方會就事件獨立調查，預計需時3至6個月，現階段不會排除任何可能性。

港鐵今年3月在荃灣線測試新信號系統時有列車相撞及出軌，時隔半年，港鐵再次發生列車出軌事故。昨早約8時半，一列12卡東鐵線列車以時速約30公里駛入紅磡站月台，其間第4至6卡車廂脫軌，橫臥進入紅磡站月台的4條路軌，第4、5卡車廂分離，部分車門飛脫，路軌旁的信號燈亦被撞毁。

有傷者憶述，事發時車廂激烈搖晃，列車出軌後，煙塵蔓延到車廂內，現場亦有如同燒焦的氣味，車廂內乘客驚慌失措。有乘客稱當時車廂無廣播，乘客不知發生什麼事，要自行走落路軌，步行到紅磡站月台。

消防處消防區長（九龍南）張廣源表示，昨日出動百人，包括坍塌搜救專隊、15輛消防車、10輛救護車及一條喉戒備，現場並無冒煙及火警；消防到場前港鐵職員已把百名乘客帶到安全地方，消防到場後再疏散400名乘客。事件中共8名傷者，都是在紅磡站大堂報稱不適，傷勢包括腰部、頸部及身體不適。

出軌處百米外剛換路軌

劉天成：肇事列車經過 無異樣

事故後，大批港鐵工程人員到場檢查設備，其後利用重型起重機將出軌車廂移回路軌上，再將列車移離路軌。

港鐵車務總監劉天成表示，列車出軌通常有3種原因，包括路軌缺損、列車設備問題以及路軌有外物，具體原因需再調查，現階段不會排除任何可能性。

兩處裂縫30毫米 未知是因是果

意外後有人拍攝到肇事路軌有裂縫。劉天成說，事後在涉事路軌發現3處「裂紋」，當中兩處約闊30毫米，一處約1毫米，但暫時未知是「裂紋」導致出軌，還是列車出軌才令路軌有「裂紋」。他又說，昨日凌晨在出軌位置外約100米處曾更換一段8米長路軌，肇事列車有經過，位於旺角東站方向的路段，但目測新更換的路軌事發後沒有異樣。

港鐵：「波口位」7月初檢測正常

肇事列車事發時正從一條路軌經渡線進入另一條路軌，劉天成說，事發時連接渡線及路軌的道岔（俗稱「波口位」）運作正常。至於有否發現路軌有外物，劉說要將所有車廂移離路軌才可確定。港鐵昨晚以書面補充稱，涉事列車昨早在事故前已行駛約1.5小時，而涉事路段的路軌曾於周一（16日）收車後作目測檢查，該路段共有7個波口位，分別曾於7月底作過恒常預防性維修，於6月底及7月初，即兩個月前作超音波探測，檢測結果確認設備狀况正常。

歷來最嚴重載客列車出軌事故

今次是半年內再有港鐵列車出軌，亦是本港歷來最嚴重的載客列車出軌事故。1994年1月，一列觀塘線列車在九龍灣站輕微出軌，400名乘客緊急疏散，事件沒有人受傷。

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