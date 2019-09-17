稱遭蔣麗芸帖文誣衊 被捕青年被炒

車cam錄下討論破壞輕鐵 3青年被控

高等法院昨先審理兩宗涉及輕鐵站設施損壞案件，首宗是3名被告李鈞浩（24歲）、張溱煒（24歲）和李懷恩（23歲）9月5日遭警方截查，查「車cam」揭發3人曾討論如何破壞輕鐵，被控一項串謀損壞財產罪，獲准以現金2萬元保釋，不得進入任何輕鐵及港鐵站及守宵禁令等，案件於11月27日再訊。另外，17歲被告郭溢朗與另一少年涉損壞3個輕鐵站，昨申請保釋，惟遭拒絕。

另兩宗涉7月14日沙田遊行案件的被告龔志遠及梁柏添，昨在東區裁判法院再提堂，兩人均准繼續保釋至10月28日再訊。其中梁柏添以逢周三早上修讀毅進文憑課程，及新工作要凌晨收工，要求更改原定凌晨零時30分至早上8時30分的宵禁時間。

蔣稱涉黑及向母親道歉 被告：早遭母拋棄

辯方解釋，蔣麗芸7月30日的facebook帖文，指稱梁涉有黑社會背景及被捕後向母親道歉，令前僱主解僱梁，可是梁在10歲時已遭母親拋棄。裁判官最後只批准梁的宵禁令改為凌晨零時30分至早上6時半，另告誡他不要再違反宵禁令。

上月《環球時報》記者付國豪在機場圍堵案，被控非法禁錮及非法集結的測量員黃逸豪將要做手術，裁判官下令他出入醫院前後須通知警署，其餘保釋條件不變。

【案件編號：ESCC1811、1964、2063、HCCP470-1/19】

（反修例風暴）