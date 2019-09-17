涉月餅罐雨傘擲警 沙田女居民控襲警

45歲被告劉婉玲，報稱任職公司經理及居於沙田區，控罪指稱她於今年9月7日在沙田港鐵站襲擊警務人員劉俊豪。控方在庭上透露，被告涉嫌用月餅罐和雨傘襲警，不反對被告保釋及離港工作，但要守宵禁令，並申請將案件押後6周，以讓控方繼續調查，翻看閉路電視片段及鑑證。據了解，警員事後感暈眩和嘔吐。

准周一至五赴越南公幹

辯方透露，被告工作是到越南工廠視察製作過程，亦是公司唯一負責此項工作的人員，她每周一至五都會在越南，並出示被告的護照出入境紀錄證明。辯方稱，若法庭拒絕她離港工作，她有可能被解僱，而且控方亦不反對被告離港工作，希望裁判官批准。

主任裁判官錢禮一度擔心被告經越南潛逃到其他地方，辯方表示案件調查進度可能持續逾年，不應影響被告日常工作；控方亦回應，過去兩個月被告的出入境紀錄均是恒常公務外遊。

周末須守宵禁令 禁足沙田站

錢官終批准被告以3000元保釋，其間可每周一至五離港到越南公幹、每周六早上6時至9時在沙田警署報到及向警方透露公幹行程；周六及周日晚上10時至翌日清晨6時須守宵禁令，但若她周一要離港工作，可批准她早於早上6時由家中直接到機場。另要禁足沙田站和附近範圍，但不限乘搭港鐵及其他交通工具。

【案件編號：ESCC2129/19】

（反修例風暴）