教大學生會長申令 禁港鐵刪8‧31片 入稟索片段 官押後裁決

【明報專訊】教育大學學生會長梁耀霆早前就速龍警員上月31日，衝入港鐵太子站車廂打人事件入稟高等法院，稱當日遭警員毆打和強行囚禁，他為蒐集民事索償的證據，要求港鐵披露相關閉路電視影片。梁一方昨於高等法院作指示聆訊時，要求法庭頒下臨時命令，禁止港鐵刪除或擅改相關影片，質疑港鐵將自行決定何謂「相關」影片而自行刪除當日的部分影片。法官聽畢雙方陳辭後，押後相關裁決。
明報記者
原告為教大學生會長梁耀霆，被告為港鐵有限公司。梁耀霆上周前往英國，以香港大專學界事務代表團身分出席研討會，故未有出席聆訊。
質疑港鐵自訂「相關」影片定義
原告一方指出，梁當日遭警方毆打和強行囚禁，故希望依賴相關閉路電視影片索償，質疑港鐵雖於本月8日和10日透過新聞稿表示將保留相關閉路電視影片3年，惟港鐵或會自行決定何謂「相關」而刪去部分影片，故法庭需頒下命令，要求港鐵保存相關影片。
港鐵一方則表示，港鐵已透過上述新聞稿和法庭誓章承諾，將保留相關閉路電視影片3年，當中已涵蓋原告要求港鐵披露的影片時段，形容相關片段不會出現被銷毁的風險。
港鐵稱將留相關片段3年
梁耀霆早前在入稟狀要求港鐵披露太子站於2019年8月31日晚上9時45分至翌日凌晨1時45分；及荔枝角站於2019年9月1日凌晨零時30分至凌晨2時的所有閉路電視片段，以讓梁的律師團隊檢查和摘取副本。梁的一方昨亦表示，法庭可按「第三方披露令」的原則，要求被告披露相關片段，法庭將另定日期正式審訊，預計需時半天。