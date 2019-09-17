教大學生會長申令 禁港鐵刪8‧31片 入稟索片段 官押後裁決

明報記者

原告為教大學生會長梁耀霆，被告為港鐵有限公司。梁耀霆上周前往英國，以香港大專學界事務代表團身分出席研討會，故未有出席聆訊。

質疑港鐵自訂「相關」影片定義

原告一方指出，梁當日遭警方毆打和強行囚禁，故希望依賴相關閉路電視影片索償，質疑港鐵雖於本月8日和10日透過新聞稿表示將保留相關閉路電視影片3年，惟港鐵或會自行決定何謂「相關」而刪去部分影片，故法庭需頒下命令，要求港鐵保存相關影片。

港鐵一方則表示，港鐵已透過上述新聞稿和法庭誓章承諾，將保留相關閉路電視影片3年，當中已涵蓋原告要求港鐵披露的影片時段，形容相關片段不會出現被銷毁的風險。

港鐵稱將留相關片段3年

梁耀霆早前在入稟狀要求港鐵披露太子站於2019年8月31日晚上9時45分至翌日凌晨1時45分；及荔枝角站於2019年9月1日凌晨零時30分至凌晨2時的所有閉路電視片段，以讓梁的律師團隊檢查和摘取副本。梁的一方昨亦表示，法庭可按「第三方披露令」的原則，要求被告披露相關片段，法庭將另定日期正式審訊，預計需時半天。

【案件編號：HCMP1441/19】

（反修例風暴）