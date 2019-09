《願榮光》響透威院 卧牀病人豎拇指

金義聖續聲援 「感港人憤怒」

威院數百名醫護人員昨戴黑口罩,在大堂舉起五指手勢,高呼「五大訴求,缺一不可」響徹威院大堂。他們亦在新座和新舊座間的天橋築成人鏈,高唱《願榮光歸香港》和高呼反警暴口號。

有卧病患者被推往天橋時,向人鏈舉起拇指,亦有經過的孕婦和唱。

繼周日現身港島公眾活動,韓國演員金義聖再到威院,他接受傳媒訪問時表示,韓國未試過有醫院集會,他感受到港人對暴力的憤怒,訪問了一些示威者知道他們身心疲累仍堅持抗爭,自己心情很複雜。他亦促請港府停止警暴:「Please. Please stop the police violence. It's so bad, don't do it anymore, stop it.(請停止警暴,情况很壞,請不要再如此。)」他對港人說:「You are not alone(你們並不孤單)」,國際會支持香港。

參與醫生促撐警聯署者多看新聞

對於逾500名醫護發公開信表明支持警隊依法執行職務,又形容警察被妖魔化,參與集會的威院黃醫生促聯署者「多看一點新聞和執法場面,擴闊眼界」,他不滿警方不合理施用武力,多次槍射市民眼睛屬非常不能接受,對警察自認為合法施行這些武力,作為醫護人員感心痛,必須設立獨立調查委員會。

醫護多番高歌《願榮光歸香港》,專職醫療職系的麥先生說,港人基本集會自由也被警方打壓,正失去自由,冀如歌詞所言建自由光輝香港。護士朱小姐則花一晚時間,用廢棄紙皮制作歌詞牌,「祈求民主與自由,萬世都不朽,我願榮光歸香港——相信這是很多香港人的心願,希望終有一天達成」。

(反修例風暴)