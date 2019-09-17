陳淑莊聯國論警暴 籲開緊急會議

陳淑莊昨發言時形容香港正陷入「人道危機邊緣」，有被捕示威者遭警察施暴，女性示威者公開稱曾遭侮辱性全裸搜身，她說警察無差別施暴，包括以布袋彈射向義務急救員、防暴警察進入鐵路襲擊無辜乘客，並公開指罵示威者「曱甴」。陳淑莊稱，運動踏入100日，但無迹象顯示警察會克制，「這正是香港缺乏民主所結的惡果，因為政府毋須為准許警方濫權而問責」。

警遺憾：已多次澄清

警方昨發稿稱對陳淑莊的指控非常遺憾。對於陳指有被捕者被警察施暴及羞辱，警方稱已多次澄清，無收過報案或投訴，呼籲市民舉報。有關布袋彈射盲女子的指控，警方強調案件仍在查，不應妄下結論。

香港眾志秘書長黃之鋒近日出訪德國及美國，外交部發言人華春瑩昨再度點名批評。她斥黃「身為中國人，卻到處乞求外國干預中國的內部事務」，無資格對中美關係問題說三道四，「那些反中亂港、挾洋自重的言行和圖謀，最終都不會得逞」。華春瑩又斥有港人往英國駐港總領事館、要求獲得英國公民權利或資格，「我不知道他們還能不能算是真正的中國人」，做法「非常令人不齒」。

遭外交部批 黃之鋒：顯美法案震懾

黃之鋒回應稱，通過《香港人權與民主法案》對中國有震懾力，也解釋了為何華春瑩再度在記者會點名、以「挾洋自重」等官式說辭抨擊他。他強調只要能增加香港抗爭的議價籌碼，所有倡議工作都值得支持。

（反修例風暴）