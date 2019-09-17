泛民杯葛明天對話會 政府設「對話辦公室」

卓永興「出山」掌舵 統籌對話平台

創新辦回覆稱，昨日起設立有時限的「對話辦公室」，並委聘卓永興出任辦公室主任；辦公室主要統籌與對話平台有關的項目和活動，以便特首和司局長能盡快開展與市民對話工作。卓永興是以非公務員合約聘任，為期6個月。創新辦為「對話辦公室」提供行政支援，並將適時為該辦公室增加人手，應付運作需要。 60歲的卓永興曾任督察，1984年加入政務職系，2017年晉升為首長級甲一級（D8）政務官，他由創新及科技局2015年11月成立後便擔任常任秘書長，直至今年4月退休。

林太明晚將在政府總部舉行與區議員「對話會」，惟多個泛民政黨表明杯葛。民主黨主席胡志偉表示，特首現時需面對整個社會，而非只見區議員，重申民間五大訴求清晰放在政府面前，看不到政府不回應訴求，靠對話會達到任何效益。對於政府新設「對話辦公室」，胡志偉批評只是疊牀架屋，認為政府面對核心問題找不到解決方法，再增設對話辦公室，「除了進一步證明浪費公帑，看不到有效用」。

泛民：五大訴求非常清晰

民協主席施德來稱，該黨不擬派員出席對話會，認為風波至今林太及管治團隊毫無問責承擔，政府必須虛心誠意回應五大訴求，才能化解當前社會危機，「要對話定要做實質的事，否則只是公關騷、吹水會，不會有實質效果」。

公民黨區議員余德寶指出，對話會邀請全港400名區議員，若全部都出席並發言，每人僅有16秒，批評是無誠意。他認為民意已相當清晰，政府只要回應五大訴求，就是聽民意。

新民黨甘文鋒昨亦說不會出席會面，認為特首和高官親自落區直接面對市民，比與區議員會面更能聽取民意。

（反修例風暴）