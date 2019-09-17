穆迪降港評級展望至「負面」 指示威蠶食機構實力 倘衝突解決或回升

穆迪表示，持續的示威活動蠶食香港機構實力，政府及政策的有效性亦比預期低，在香港作為貿易及金融的樞紐受破壞下，信貸的基本因素亦受損。現有Aa2評級則反映香港擁有強的財政及外部緩衝措施，同時很少財政負擔，並具備龐大財政及外匯儲備，這為香港面對衝擊及負面的長期趨勢時提供彈性。

隨中港聯繫日密 評級趨同

穆迪認為，香港的經濟優勢，主要在於其扮演中國、亞太區及環球市場之間的貿易及金融橋樑的競爭優勢，亦顯示司法及行政架構的自主及可預期性，連同香港特區地位，容許作為獨立的經濟實體去制定條約及安排，令香港可享有較中國高的信貸評級。但隨着中港的機構及經濟聯繫日密，中港的評級會趨同。

倘續示威加快中港聯繫 或再降

穆迪指出，當港府及示威者持續對峙，影響香港作為金融中心暢順運作的風險便愈大，亦會削弱香港自行管治及司法的可預期性，最終影響香港的中短期經濟前景。穆迪又稱，倘在港示威持續，加速港府加強與中國聯繫，影響香港的自行管治、司法及決策機構的可預期性及有效性，可能會進一步降低香港評級。

穆迪曾於2017年5月24日將香港評級由「Aa1」降至「Aa2」，若未來再下調至「Aa3」，則會重返2007年5月30日水平。本月初惠譽亦將香港的評級由「AA+」降至「AA」。另一機構標普則予「穩定」評級。

金管局：影響小 陳茂波：推論欠據

金管局總裁陳德霖表示，香港債務發行人信貸質素高，評級下調對香港作為集資中心地位沒有實質影響。

財政司長陳茂波發稿稱，不認同穆迪將香港的評級展望下調為負面，香港的外匯儲備及財政儲備分別達4328億美元及11,437億港元，相當於政府23個月開支，或本地生產總值的38.7%。穩健的經濟基調和充裕儲備，讓他們有實力應對當前挑戰。

明報記者

（反修例風暴）