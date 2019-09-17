「福建人」襲擊 記協斥警不公反查記者

警察公共關係科總警司謝振中昨表示，周日晚上有兩名涉嫌襲擊記者的人被捕。

有線新聞本周日在炮台山站外拍攝的片段顯示，當晚10時37分，兩名分別身穿黑衣及藍衣的中年光頭男子，與在場市民衝突，其中黑衣男子向記者揮拳，並踢中有線新聞記者，兩人之後走入警方防線，由防暴警帶他們離開。藍衣男子離去時，突踢向及拳打旁邊一名記者，有外籍記者上前阻止亦被打，防暴警之後制服該藍衣男子，一兩分鐘後，該男子由防暴警搭着膊頭離開。

施襲者獲警放行再施襲

警制服搭膊頭離開

攝記協昨發聲明，稱當晚多名中年男子手持武器，襲擊在炮台山及北角採訪的記者，其中兩名光頭男子多次拳打腳踢記者，警察一度截查兩人，後來放行；現場警員卻向被兩人打傷的《大公報》記者要求搜查隨身物件，另有攝記被警員要求查看身分證。

攝記協續稱，一名無綫新聞攝影師採訪期間，被中年漢踢中盆骨，另一無綫記者被人噴燒酒攝記協批評，現場防暴警多次目擊暴力行為，卻未有制止及拘捕，反以不同理由截查6名記者，又用警盾遮擋鏡頭，嚴重侵害新聞自由。記協亦在聲明批評現場警員未有制服或拘捕向記者施襲的人，促警方公平執法。

（反修例風暴）