淘大未見拘持國旗者 警：唔代表呢世唔拉唔查

淘大商場上周六打鬥中，警方拘捕多名年輕人，記者現場目擊，未見有持國旗者被捕。江永祥昨無正面回應有否拘捕持國旗者，稱拘捕無關被捕者職業或服飾，又稱人多聚集時，警方首要是控制場面，勿讓情况惡化，拘捕也要因應現場人手。

另外，上周六兩名疑似警員在樂華邨巴士站拉人，一人被追問下才展示委任證約1秒。江稱當日下午約3時半，兩名便衣刑事偵緝人員留意到兩男於淘大商場爭執後乘巴士離開，遂駕駛私家車尾隨至樂華邨巴士總站，於兩人下車時以涉非法集結罪拘捕。

怎辨無示證便衣

警：可「拭目以待」警車

江稱情况許可下警員必會亮證，惟「今時今日拘捕不容易，大部分人都會反抗」，若當時警員很忙、有百人圍觀或有可疑者，會令行動風險更大，危急下未必容許即時出示委任證。他說當時一名警員很快地出示委任證，但承認或與在場者「期望有落差」。

被問到便衣警無出示委任證，市民如何分辨身分，他說市民有懷疑可在現場「拭目以待」，若便衣警為真警員，拘捕後會召喚警車，警車必會出現。對於警方曾以私家車載走被捕者，他說市民有懷疑可致電報案中心查詢。

指持棍紋身漢非警員

否認銀包放褲袋插贓

網上亦有片段顯示，當日一名蒙面及手臂有紋身男子持疑似警棍並稱：「休班警呀，得唔得呀？」江澄清片中人非警員，所持的亦非警棍。他強調市民若藏有警棍，可能觸犯藏有攻擊性武器罪。網傳一名警員曾將銀包放進一名被捕男子褲袋，江否認插贓，稱警員在淘大商場外拘捕該25歲男子，以膠索帶綁手，從其褲袋取出銀包內身分證查身分，其後將銀包放回男子褲袋。

（反修例風暴）