新城市持刀棍夫婦就逮 青年上門「送噴漆」被捕

夫婦遭起底 家門遭淋黑油

網上片段所見，前晚10時許，持鐵棍男子與持刀女子，在新城市廣場門外與數名持棍狀物件及雨傘市民夾雜粗口互罵，女子手上的刀，柄纏白布。有人以激光筆及電筒照射兩人，並大喝「唔好搞啲細路」，其後兩人帶同刀棍登上一輛寶馬離開，同時亦傳出拍打車輛聲音。私家車駛走，片段清楚拍下車牌。

片段被上載後，兩人被網民「起底」發現為夫婦，住址、電話及職業等被公開。昨中午12時許，兩人於梨木樹邨寓所大門及鐵閘被淋黑油，警方到場調查，暫列刑毁處理。約兩小時後，探員在夫婦所住樓層走廊截停25歲姓甘男子，搜獲紅色噴漆及口罩。據悉，男子聲稱在網上知道夫婦或被欺凌，故帶噴漆贈予他們，如有陌生人上門可作自衛。甘涉藏有工具可作非法用途被捕，警方調查他是否與刑毁案有關。

新城市與多人對峙 妻稱刀棍地拾

持刀與人對峙的黎太向記者稱，當時剛由內地返港準備會合丈夫，在商場3樓講電話時，突被指偷影在場市民，更被包圍要求交出手機。

她聲稱，其後由保安護送到商場地下與丈夫會合，惟眾人尾隨指罵及毆打。黎太續稱，眾人「擸住好多架生」，丈夫衝入商場接她離開，當時在地上拾獲刀棍與眾人對峙。聲稱為旅巴司機的黎太，反問記者會否有平台讓她以母親角色，呼籲「曱甴」及「暴徒」不要再搞破壞。

警方稱調查後，昨在荃灣區拘捕46歲姓黎男子及49歲姓陳女子，涉嫌藏有攻擊性武器。大律師陸偉雄表示，根據《公安條例》，不論物主誰屬或來源，只要手持武器而意圖用以指嚇他人，已涉嫌干犯「管有攻擊性武器」。

（反修例風暴）