警稱浸大生藏尖刀 家屬指鈍頭餐刀

學生圍校長室 錢大康促警公平處理

逾百浸大生昨在校內發起遊行聲援蘇敬華，要求校方譴責警方濫權濫捕，並一度包圍校長室，要求校長錢大康回應。錢大康昨未露面，但發聲明要求警方「適當及公平處理」事件，稱校方亦已向該學生提供法律及家庭支援。

蘇敬華昨晚獲准以500元保釋，晚上7時20分離開北角警署，10月中旬向警方報到，案件交港島區重案組跟進。他稱前晚在現場作突發報道，在場徘徊在所難免，至於背包藏有餐刀，他稱是懶惰無「執袋」。

昨准保釋 警：與示威者徘徊疑同伙

昨日記者會上，警方被問到警員基於什麼合理懷疑，截查身穿反光衣及有記者證的浸大學生記者，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華稱，前晚英皇道及炮台山交界驅散行動時，警員發現事主與示威者在上址徘徊，與一般採訪者不同，懷疑他或與示威者同伙，遂上前截查，在其袋中搜獲一把9吋長「金屬刀，好尖嗰隻」。李說事主稱該刀是用作切月餅，警員不接受解釋。

港島總區高級警司（行動）吳樂俊表示，警方拘捕時要視乎現場環境等資料，並有足夠表面證據，相信警員判斷屬「專業」，並稱若調查後不夠證據檢控，便會釋放被捕者。

逾百浸大生昨午在校園遊行，要求校方譴責警方濫捕。遊行隊伍抵達邵逸夫行政大樓後，浸大新聞系高級講師呂秉權先發言，稱蘇敬華是他的學生，「以人格擔保，佢係有分寸的人」，深信蘇事發時正執行記者職責，要求警方尊重學生記者合法採訪權利。浸大新聞系主任劉志權表示對蘇敬華被捕感失望，希望警方反省。劉多番被學生質問校方會否譴責警方濫捕，他未正面回應，遭學生猛烈批評不負責任；浸大常務副校長麥建成接過學生請願信後，亦未有應學生要求譴責警方，原因是「案件不算嚴重」，學生不滿並大喊「Shame on you」。

蘇敬華為浸大廣播新聞網（BNN）記者，其所屬的新聞系發聲明表示極度關注及遺憾，強烈要求警方尊重學生記者合法採訪權。

浸大新聞系校友優秀作品獎學金在facebook發帖表示，BNN屬廣播新聞系實習課程，所有學生必須修畢實習學分，就保障學生於實習課程的安全，校方責無旁貸。

明報記者

（反修例風暴）