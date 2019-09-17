警稱浸大生藏尖刀 家屬指鈍頭餐刀

【明報專訊】浸大新聞系三年級學生記者蘇敬華前晚戴着記者證及身穿記者反光背心，採訪警方在炮台山清場，其間遭警員截查，並因袋中藏有一把9吋長金屬「尖刀」被捕。蘇敬華家人昨晚提供相片，稱涉及刀具為「鈍頭餐刀」，蘇敬華稱是中秋切月餅用。警方表示經初步調查，蘇涉嫌藏有攻擊性武器，昨晚已獲准保釋候查。
學生圍校長室 錢大康促警公平處理
逾百浸大生昨在校內發起遊行聲援蘇敬華，要求校方譴責警方濫權濫捕，並一度包圍校長室，要求校長錢大康回應。錢大康昨未露面，但發聲明要求警方「適當及公平處理」事件，稱校方亦已向該學生提供法律及家庭支援。
蘇敬華昨晚獲准以500元保釋，晚上7時20分離開北角警署，10月中旬向警方報到，案件交港島區重案組跟進。他稱前晚在現場作突發報道，在場徘徊在所難免，至於背包藏有餐刀，他稱是懶惰無「執袋」。
昨准保釋 警：與示威者徘徊疑同伙
昨日記者會上，警方被問到警員基於什麼合理懷疑，截查身穿反光衣及有記者證的浸大學生記者，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華稱，前晚英皇道及炮台山交界驅散行動時，警員發現事主與示威者在上址徘徊，與一般採訪者不同，懷疑他或與示威者同伙，遂上前截查，在其袋中搜獲一把9吋長「金屬刀，好尖嗰隻」。李說事主稱該刀是用作切月餅，警員不接受解釋。
港島總區高級警司（行動）吳樂俊表示，警方拘捕時要視乎現場環境等資料，並有足夠表面證據，相信警員判斷屬「專業」，並稱若調查後不夠證據檢控，便會釋放被捕者。
逾百浸大生昨午在校園遊行，要求校方譴責警方濫捕。遊行隊伍抵達邵逸夫行政大樓後，浸大新聞系高級講師呂秉權先發言，稱蘇敬華是他的學生，「以人格擔保，佢係有分寸的人」，深信蘇事發時正執行記者職責，要求警方尊重學生記者合法採訪權利。浸大新聞系主任劉志權表示對蘇敬華被捕感失望，希望警方反省。劉多番被學生質問校方會否譴責警方濫捕，他未正面回應，遭學生猛烈批評不負責任；浸大常務副校長麥建成接過學生請願信後，亦未有應學生要求譴責警方，原因是「案件不算嚴重」，學生不滿並大喊「Shame on you」。
蘇敬華為浸大廣播新聞網（BNN）記者，其所屬的新聞系發聲明表示極度關注及遺憾，強烈要求警方尊重學生記者合法採訪權。
浸大新聞系校友優秀作品獎學金在facebook發帖表示，BNN屬廣播新聞系實習課程，所有學生必須修畢實習學分，就保障學生於實習課程的安全，校方責無旁貸。