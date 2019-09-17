有人擲彈誤傷其他示威者

本報昨向警方及醫管局詢問，有否市民或警員被擲彈受傷求醫時，兩部門均稱沒補充。從網上一短片所見，前日近傍晚6時，大批持盾防暴警在灣仔站內出入口梯間佈防，突然有人由出入口高位向站內警員擲汽油彈，5至6名警員及時散開，未見有人身上起火。另有片段見到周日有數名示威者堵路，兩名交通警經過處理時遭示威者擲彈及起火，兩警拔手槍喝止。

金鐘一帶有示威者向政總內投擲多枚汽油彈，多數跌出外圍水馬外，部分燒着附近示威者的衣物，後由其他人助撲滅及急救護理。皮膚及性病科專科醫生陳俊彥說，皮膚燒傷按面積及深度分為一級至三級，二級已傷及真皮層，會有紅腫痛楚及起水疱；三級則是全層皮膚受損，或變黑及變硬，傷者因皮下神經線壞死，不會感到痛楚，「去到二級或以上燒傷未必是診所可以處理，為免傷口感染，最好去醫院」。

陳俊彥說，如衣物沾上汽油，火勢更易蔓延全身，如情况許可應即時脫去起火衣物。他另提醒如不慎被汽油彈擲中面部附近，或引致氣道腫脹造成呼吸困難，最嚴重可致命，「在旁的人可察看傷者如鼻毛有否被燒焦」。

（反修例風暴）